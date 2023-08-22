【ＦＯＣＵＳ】乘著英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）財報周三（２３日）揭盅前的ＡＩ狂熱東風，

「日本賺錢之神」孫正義面對連續虧損三季的親生仔軟銀，祭出變現絕招－－旗下半導體ＩＰ設

計巨頭ＡＲＭ，周一（２１日）向ＳＥＣ提交納斯達克上市申請，擬募資高達１００億美元，有

望成為繼２０１９年阿里巴巴（後遭叫停）之後，全球最大ＩＰＯ。風光無限背後，亦不乏暗湧

。



＊指令集架構，如晶片業「掃地僧」＊



說到晶片巨頭，人人耳熟能詳的當推高通、三星、英特爾；未料２０２０年一單ＡＲＭ擬以

４００億美元賣身英偉達的交易，遭上述三巨頭群起反對，最終由美國聯邦貿易委員會

（ＦＴＣ）於２０２１年１２月拍板禁止，足見這間位於英國劍橋的晶片設計公司在業界的「掃

地僧」地位。

不同於開發自家品牌晶片，ＡＲＭ的看家本領是將被稱為「指令集架構」的半導體技術，以

使用許可形式授予高通、三星、蘋果等晶片研發者，並通過收取「許可證費用（ｌｉｃｅｎｓｅ

ｆｅｅ）」以及每一電子設備所安裝晶片的「版稅（ｐｅｒ ｃｈｉｐ ｒｏｙａｌｔｙ）」

來盈利。例如，蘋果２０２０年底發布的自家Ｍ１晶片，英偉達最新ＧＨ２００晶片，都是採用

ＡＲＭ的架構；ＡＲＭ就指，採用自家技術的２５０億顆晶片無處不在，其中包括數十億計的智

能手機等電子設備。

ＡＲＭ報告顯示，第二季收入６﹒７５億美元，按年跌２﹒５％，因全球智能手機出貨量下

滑。但市場就預計，全球半導體ＩＰ市場規模２０３０年料逾９４億美元；而孫正義６月亦指，

ＡＲＭ正處於爆炸性增長期的起點。



＊大客戶謀ＲＩＳＣ－Ｖ，權力平衡啟幕＊



如果說螞蟻上市觸礁及阿里股價暴跌引發清倉，令軟銀倒在黎明前，那麼從２０１６年以

３２０億美元收購ＡＲＭ，到２０２０年跟黃仁勛（英偉達ＣＥＯ）的４００億美元失之交臂，

再到ＡＲＭ最新估值據報達６４０億美元，大舉押注ＡＩ革命的孫正義，能否借ＡＲＭ上市反攻

乃至鹹魚翻身，成敗或在此一舉。

不過，ＡＲＭ「２０２３年最大ＩＰＯ」光環背後不乏暗湧，首先是其所謂６４０億美元估

值，是以軟銀剛剛以１６１億美元從自家的願景基金收購２５％的Ａｒｍ股份計算得出，但軟銀

承認，該收購價格或並不代表對Ａｒｍ市值的預期；據Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

分析師估算，公司估值實際應為４００億美元。

更具挑戰的是，ＡＲＭ的大客戶高通、谷歌等，都正躍躍欲試另一種指令集架構ＲＩＳＣ－

Ｖ，不同於ＡＲＭ，ＲＩＳＣ－Ｖ指向完全開放原始碼模式，意味更低的成本、更多的創新。自

高通暗示ＡＲＭ是「傳統架構」，並早在２０１９年發布的驍龍８６５轉向ＲＩＳＣ－Ｖ後，到

去年的小米黃山２Ｓ、阿里的玄鐵Ｃ９０８，再到今年Ｇｏｏｇｌｅ的Ｔｉｔａｎ Ｍ２、中科

院第二代「香山」，亦都採用ＲＩＳＣ－Ｖ。

簡而言之，盡管目前來看，ＲＩＳＣ－Ｖ架構開發仍落後ＡＲＭ很多年，但晶片架構許可市

場的權力平衡大幕已啟；「賺錢之神」孫正義今次ＩＰＯ大龍鳳是贏是輸，都難言誰人笑到最後

。

