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AH股新聞

22/08/2023 17:59

《Ａ股動向》捲版權糾紛後，視覺中國稱或停版權保護委託代理業務

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地圖片庫視覺中國（深：０００６８１）近日與攝影師戴建
峰發生版權糾紛，據官媒《新華財經》，事件最新進展是視覺中國下架涉事圖片，但其表態是「
基於對攝影師本人訴求尊重」的「主動下架」。報道並引述視覺中國相關負責人表示，考慮到目
前的市場環境，視覺中國未來將在業務上作出一定調整，例如終止版權保護委托代理業務，即今
次版權爭議事件所涉及到的業務。
　　戴建峰近日遭視覺中國投訴侵犯逾百張照片的版權，索賠８﹒６５萬元人民幣，但相關照片
均為戴建峰自己拍攝。視覺中國隨後解釋事件屬「誤解」，涉事照片為戴建峰授權圖片庫
Ｓｔｏｃｋｔｒｅｋ　Ｉｍａｇｅｓ銷售，Ｓｔｏｃｋｔｒｅｋ　Ｉｍａｇｅｓ再授權予
Ｇｅｔｔｙ　Ｉｍａｇｅｓ銷售，「視覺中國作為Ｇｅｔｔｙ　Ｉｍａｇｅｓ在中國大陸地區的
獨家合作夥伴，擁有對包括涉事相關圖片在內的完整的銷售權利」。不過，戴建峰與
Ｓｔｏｃｋｔｒｅｋ核實，獲Ｓｔｏｃｋｔｒｅｋ告知，視覺中國並無權利銷售其作品，也沒有
其作品的任何版權；Ｇｅｔｔｙ也無權將其作品再次轉授。Ｓｔｏｃｋｔｒｅｋ也告知視覺中國
，需從視覺中國網站上刪除戴建峰的相關作品。（ｓｌ）

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