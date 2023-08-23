《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平展開南非的國事訪問，南非總統拉馬福薩在行

政首都比勒陀尼亞總統府，為習近平舉行歡迎儀式，隨後進行會談。兩人在會談後共同見記者。

習近平指出，今年是中南建交２５周年，中南關係遠遠超越雙邊範疇，越來越具有戰略意義和全

球性影響。當前中南關係面臨新的發展機遇，他對兩國友好合作關係前景充滿信心，雙方都認為

中南兩國要做高度互信的戰略夥伴，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。



＊中方願進口更多南非優質產品，繼續鼓勵中企赴南非投資興業＊



習近平又表示，中南要加強發展戰略對接，以落實中非合作論壇九項工程和《中南十年合作

戰略規劃》為主線，鞏固優勢領域合作，培育合作新增長點。中方願進口更多南非優質產品，繼

續鼓勵中國企業赴南非投資興業，不斷深化兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。中方支持

南非政府加強職業教育、促進青年就業的努力。雙方同意加強教育、科技、文化、旅遊等領域交

流合作。

習近平又說，中南要加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，中方堅定支持非洲一體化建設，

支持非盟加入二十國集團在今年取得實質性進展。他又說，這次會晤對金磚國家加強團結合作、

推動金磚合作機制發展壯大具有重要意義。

拉馬福薩表示，中南將繼續在彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，深化雙邊貿易

投資合作，進一步擴大基礎設施、旅遊、教育、數字經濟等領域互利合作，就重大國際地區問題

加強國際協作。（ｅｗ）

