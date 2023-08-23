《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國最高人民檢察院第三檢察廳負責人表

示，要依法辦理好涉案金額大、社會影響惡劣的大要案，也要馳而不息地打擊各個領域和環節的

「金融蛀蟲」，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險。

數據顯示，２０２１年１月至２０２３年７月，全國檢察機關依法提起公訴的金融領域職務

犯罪案件共計６５２人。其中，受賄罪４１１人、貪污罪１４９人，佔金融領域職務犯罪人數的

８５﹒８９％。



＊犯罪手段複雜隱蔽，將持續加大辦案力度＊



最高檢第三檢察廳負責人稱，與常規的貪污、受賄、挪用公款等犯罪行為相比較，金融系統

腐敗具有四個特點：一是涉案主體身份複雜，覆蓋面較廣；二是金融領域特有的權力和資源成為

攫取私利的工具；三是犯罪手段複雜隱蔽且具有專業化特點；四是危害後果更嚴重。

這位負責人表示，檢察機關將切實加強與監察機關、審判機關的溝通配合，持續加大辦案力

度，助力清除破壞金融管理秩序的害群之馬。同時，將堅持「一案雙查」，加大在辦理金融領域

職務犯罪案中同步審查洗錢等衍生犯罪問題力度。

此外，最高檢擬針對辦理金融領域職務犯罪案件相關法律適用以及在辦理貪污賄賂犯罪案件

中加強反洗錢工作協作配合等問題制定具體意見，進一步明確法律適用規則和工作責任落實。

