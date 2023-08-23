《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》據國家金融監督管理總局初步統計，截至

８月１９日，北京、天津、河北、吉林、黑龍江、福建６個受災嚴重地區已發放防汛救災、災後

重建等相關貸款１５０﹒８億元（人民幣．下同）。



＊優先保障公共設施等重建資金需要＊



金融監督管理總局明確要求，各家金融機構要高效助力防汛救災和災後恢復重建工作，幫助

受災群眾和企業盡快恢復生產生活，加大金融支持災後重建力度，堅持急用先行，針對性地強化

金融服務。

一是組織銀行機構及時制定信貸支持政策，加大對災區的信貸資源傾斜力度，優先保障公共

設施、災毀房屋、災毀田塊、農業設施等恢復重建資金需要。

二是盡力幫助經營主體渡過難關。加強對受災地區經營主體特別是小微企業、個體工商戶，

以及農業、養殖企業和農戶的信貸支持。綜合採取調整還款計劃、貸款展期續貸、減免服務收費

、下調貸款利率等方式，助力受災企業脫困。

三是盡早對接水利等基礎設施建設。引導金融機構通過新增信貸規模、單列重點項目信貸計

劃、開發專項金融產品等方式，滿足農田水利、排洪防澇重點項目金融服務需求，助力提高水旱

災害防範應對能力。



＊估損金額超１００億元，預賠付金額４８億＊



保險方面，截至８月１９日１０時，１６個受災地區保險機構收到保險報案２７﹒２４萬件

，估損金額１００﹒５９億元，目前賠付預賠付案件２０﹒８２萬件，賠付預賠付金額

４８﹒０４億元，賠付預賠付比例４７﹒７６％。

此外，截至８月２１日，河北省銀行業支持防汛救災、災後恢復重建等基礎設施建設相關貸

款１７﹒４９億元，對受災小微企業及農業經營主體貸款進行展期續貸８﹒４９億元。截至８月

２１日１０時，河北省財險業接到報案１１﹒１８萬件，賠付預賠付案件７﹒１７萬件，賠付預

賠付件數佔比６４﹒０８％。估損金額４３﹒８９億元，賠付預賠付金額２３﹒４８億元，賠付

預賠付金額佔比５３﹒５０％。

