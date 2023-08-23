《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國互聯網金融協會牽頭研制的《互聯網

金融個人網絡消費信貸信息披露》、《金融行業開源軟件測評規範》、《互聯網金融智能風險防

控技術要求》、《互聯網金融個人身份識別技術要求》等４項金融國家標準由國家市場監督管理

總局、國家標準化管理委員會正式發布。以上４項金融國家標準由全國金融標準化技術委員會歸

口並執行，人民銀行為主管單位。



＊規定境內從事個人網絡消費信貸業務信披行為＊



《互聯網金融個人網絡消費信貸信息披露》由協會牽頭組織中信百信銀行、四川新網銀行、

北銀消費金融、中國對外經濟貿易信託、螞蟻科技集團等單位編制。該項標準規定了境內從事個

人網絡消費信貸業務的從業機構信息披露行為相關要求和內容，包括信息披露的原則、範圍以及

具體披露信息內容等，信息披露應遵循真實性、完整性、準確性、及時性等原則要求，披露對象

範圍包括面向社會公眾、面向個人網絡消費信貸的借款人，具體披露信息內容主要分為從業機構

信息以及貸款年化利率等關鍵業務信息。

《金融行業開源軟件測評規範》由協會牽頭組織中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀

行、中國銀聯、交通銀行等單位研制。該項標準規定了金融行業開源軟件測評體系和對應的測評

模型與測評方法，適用於金融行業的開源軟件測評工作。



＊規定互聯網金融場景下智能風險防控技術框架＊



《互聯網金融智能風險防控技術要求》由協會牽頭組織支付寶、中國工商銀行、中國建設銀

行、中國郵政儲蓄銀行、廣東華興銀行等單位研制。該項標準規定了互聯網金融場景下智能風險

防控技術所需滿足的技術框架、功能要求、技術要求、實現的安全要求以及運行要求等，適用於

開展互聯網金融業務的組織機構，以及提供智能風險防控技術服務的機構。標準的研制發布有利

於從技術層面規範在互聯網金融領域廣泛應用的大數據風控平台，提升從業機構的風險防控能力

，尤其是有利於防範互聯網金融新型帳號、交易、支付和信貸風險。

《互聯網金融個人身份識別技術要求》由協會牽頭組織支付寶、中國建設銀行、中國銀聯、

曠視科技、同盾科技等單位研制。該項標準規定了應用於互聯網金融服務的個人身份識別技術要

求，包括技術框架、憑據技術要求、身份識別技術要求以及安全要求，適用於互聯網金融服務中

與個人身份識別相關的服務與活動。

