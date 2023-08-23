《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同南非總統拉馬福薩會談

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正在南非進行國事訪問的國家主席習近平在比勒陀利亞總統府同南非總統拉馬福薩會談。兩國元

首就新時代中南關係發展以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成重要共識，一致同

意，攜手推動中南全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，攜手構建高水平中南命運共同體。



多項支持資本市場健康發展稅費優惠政策發布

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財政部會同有關部門發布多項支持資本市場健康發展的稅費優惠政策：繼續實施創新企業ＣＤＲ

試點階段有關稅收政策；延續實施創業投資企業個人合夥人所得稅政策；延續實施上市公司股權

激勵有關個人所得稅政策；延續實施滬港通、深港通，以及內地與香港基金互認有關個人所得稅

政策；延續實施支持原油等貨物期貨市場對外開放個人所得稅政策； 對經國務院批准對外開放

的貨物期貨品種保稅交割業務，暫免徵收增值稅。



申請企業明顯增加 境外上市備案料提速

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有關部門將持續暢通企業境外上市渠道，推出更多符合條件的「綠燈」案例，包括市場較為關注

的協議控制（ＶＩＥ）架構企業和平台企業等。市場人士認為，境外上市備案新規實施以來，企

業提交備案材料積極踴躍，申請企業數量明顯增加。隨著渠道持續暢通，境外上市備案將進一步

提速。





《上海證券報》



習近平同南非總統拉馬福薩會談

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正在南非進行國事訪問的國家主席習近平在比勒陀利亞總統府同南非總統拉馬福薩會談。兩國元

首就新時代中南關係發展以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成重要共識，一致同

意，攜手推動中南全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，攜手構建高水平中南命運共同體。





一攬子支持資本市場健康發展稅收優惠政策發布

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財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、中國證監會等部門近日發布一攬子支持資本市場健康

發展的稅收優惠政策。財政部稱共有５項延續政策。



又有十餘家上市公司宣布回購增持

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２２日晚間，又有十餘家上市公司陸續公布回購或股東增持方案，其中不乏「大手筆」，如聯影

醫療擬４億元至８億元回購股份、大全能源擬２億元至４億元回購股份。頻頻回購與增持，釋放

出產業資本用「真金白銀」向市場傳遞信心的積極信號。





《證券時報》



習近平同南非總統拉馬福薩會談

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正在南非進行國事訪問的國家主席習近平在比勒陀利亞總統府同南非總統拉馬福薩會談。兩國元

首就新時代中南關係發展以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成重要共識，一致同

意，攜手推動中南全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，攜手構建高水平中南命運共同體。



習近平同南非總統拉馬福薩共同會見記者

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習近平同南非總統拉馬福薩會談後共同會見記者。習近平指出，２５年來，中南關係實現跨越式

發展，戰略互信達到新高度，各領域合作全面推進，多邊協作更加緊密。中南關係遠遠超越雙邊

範疇，越來越具有戰略意義和全球性影響。



滬深港通投資稅收優惠政策延至２０２７年

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財政部、稅務總局、證監會等有關部門發布６則公告，優化、延續了一攬子支持創新企業境內發

行存托憑證（下稱創新企業ＣＤＲ）、貨物期貨市場、上市公司股權激勵、創投企業合夥人、滬

深港通等領域的稅收優惠政策，多項即將到期的政策將延續至２０２５年底或２０２７年底。

（ｃｔ）

