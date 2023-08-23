《神州經脈》中國為支持資本市場推出及延續稅費優惠政策，但不改Ａ股低迷表現，外資不

回頭繼續沽出，滬綜指今日（２３日）低開後跌幅擴大，先穿三千一，午收前市況稍稍收復勉強

守住整數關，但尾盤陸股通淨流出加劇，通訊設備、軍工、半導體、券商、地產集體大跌，僅３

個行業板塊上升，拖累滬綜指愈踩愈深，在接近全日最低位３０７８﹒４點收市，為今年內收市

新低，日跌幅為１﹒３４％。Ａ股約５５００隻個股中有近４４００隻飄綠。

由於科技類股票跌幅居前，深市全日表現更差，深成指挫２﹒１４％，報１０１５２﹒６點

，創２０２２年４月以來新低，創業板指瀉２﹒３％，報２０３８﹒９８點，創２０２０年５月

以來新低。

兩市全日成交７０５９億元（人民幣．下同），按日減少１３﹒７％。陸股通全日淨流出

１０４﹒６１億元，是８月１１日以來淨流出新高，亦是Ａ股連續第十三日遭外資沽出，繼續刷

新歷史記錄，累計淨流出７１５﹒８８億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９２３，較上個交易日４時３０分收盤

價小升１２點子，兩連升，全日在７﹒２７１０至７﹒２９３７之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１９８８，較上個交易日升４點子，較市場預測強過千點。監管繼續強力過濾將中

間價穩定在７﹒２關口附近，以壓制人民幣貶值預期。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平展開南非的國事訪問，南非總統拉馬福薩在總統府為習近平舉行歡迎儀式

，隨後進行會談。兩人在會談後共同見記者。習近平指出，今年是中南建交２５周年，中南關係

遠遠超越雙邊範疇，愈來愈具有戰略意義和全球性影響。當前中南關係面臨新的發展機遇，他對

兩國友好合作關係前景充滿信心。雙方都認為中南兩國要做高度互信的戰略夥伴，繼續在涉及彼

此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方願進口更多南非優質產品，繼續鼓勵中國企業赴南

非投資興業，不斷深化兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。雙方同意加強教育、科技、文

化、旅遊等領域交流合作。



２﹒ 美國商務部長雷蒙多將於本周日起（２７日至３０日）訪華４天。在雷蒙多出發前夕，中

國駐美大使謝鋒周二（２２日）會見雷蒙多，雙方就中美經貿關係及雷蒙多即將對中國的訪問交

換意見。謝鋒就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決，並希望

美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。另外，美

國白宮國家安全顧問沙利文表示，雷蒙多今次訪華，將向中方傳達美國不尋求與中國脫勾的信息

，她亦會強調，美方的政策重點是在繼續美中經貿關係的同時，保障美方的國家安全，並確保美

國與盟友及夥伴的供應鏈具有韌性。



３﹒ 中央政治局會議提出要適時調整優化房地產政策，卻未再提及「房住不炒」，多地隨即放

寬房地產調控政策，包括降低二套房首付比例下限。官媒《經濟日報》發表評論文章，強調「房

住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。另外，

內地《證券時報》發表評論文章指，在房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，對房企來

說，特別是那些融資渠道有限、只能靠銷售回款來盤活現金流的中小房企，於銷售受阻、經營困

難、融資不暢的情況下，去化自救需要更多定價空間。



４﹒ 中國互聯網金融協會牽頭研制的《互聯網金融個人網絡消費信貸信息披露》《金融行業開

源軟件測評規範》《互聯網金融智能風險防控技術要求》《互聯網金融個人身份識別技術要求》

等４項金融國家標準由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會正式發布，並由全國金融

標準化技術委員會歸口及執行，人民銀行為主管單位。



５﹒ 內地地板生產商－－書香門地Ａ股主板ＩＰＯ終止，原因是公司保薦人國泰君安證券撤銷

保薦，上交所決定終止對其的發行上市審核。書香門地在招股書中直言，存在以「以房抵債」方

式收回恒大地產應收款項的風險。據報恒大地產以２６２套房產抵債約２﹒４３億元，但書香門

地尚未取得抵債房產所有權，加上受二手房市場波動影響，房產變現時間和價值存在不確定性，

面臨一定資產減值風險和資產變現風險。



６﹒ 為充分發揮醫保基金監管的醫藥反腐「探照燈」作用，嚴厲打擊醫保領域各類違法違規行

為，國家醫保局、財政部、國家衛健委、國家中醫藥局今天在貴州畢節市正式啟動覆蓋全國３１

個省區市的２０２３年國家醫保基金飛行檢查。檢查主要針對定點醫療機構檢查醫保內控管理情

況、財務管理情況、藥耗集中帶量採購執行情況、醫保基金使用過程中涉及的醫療服務行為和收

費行為等；以及針對零售藥店，包括將醫保基金不予支付的藥品或其他商品串換成醫保藥品，空

刷、盜刷醫保憑證，偽造、變造醫保藥品進銷存票據和帳目等。



７﹒ 農業農村部等九部門聯合印發《「我的家鄉我建設」活動實施方案》提出，鼓勵引導退休

幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，當好「產業發展指導員」、

「村級事務監督員」、「社情民意信息員」、「村莊建設智囊員」。方案又提出，組織農民在鄉

建設，倡導大學生到鄉建設，動員能人回鄉建設，吸引農民工返鄉建設，引導企業家入鄉建設，

並允許農村集體經濟組織探索人才加入機制。



８﹒ 網傳「８月開始，為遏制資本外流，保護金融市場的穩定，儲戶存款超過１００萬元人民

幣將被銀行永久凍結」，人民銀行轉發「中國互聯網聯合辟謠平台」聲明稱，純屬謠言。根據《

中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，銀行必須保護存

款人利益。在實際生活中出現的銀行凍結帳戶情形也需要遵循相應的法律程序，不存在僅憑一紙

公告或所謂的內部文件就凍結帳戶的情況。（ｓｌ）

