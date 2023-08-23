《鍾之日記》８月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中國為支持資本市場推出及延續稅費優惠政策，但不改Ａ股低迷表現，外資不回頭繼續沽出

，滬綜指今日低開後跌幅即擴大，先穿三千一，午收前市況稍稍收復勉強守住整數關，但到了尾

盤陸股通淨流出加劇，通訊設備、軍工、半導體、券商、地產集體大跌，僅３個行業板塊上升，

拖累滬綜指愈踩愈深，在接近全日最低位３０７８﹒４點收市，為今年內收市新低，日跌幅為

１﹒３４％。

由於科技類股票跌幅居前，深市全日表現更差，深成指挫２﹒１４％，報１０１５２﹒６點

，創２０２２年４月以來新低，創業板指瀉２﹒３％，報２０３８﹒９８點，創２０２０年５月

以來新低。

內地證券界再怎麼說好資本市場故事，Ａ股交投低氣壓籠罩仍不改，兩市全日成交７０５９

億元人民幣，按日減少１３﹒７％，北上資金繼續馬拉松式走資，全日循陸股通淨流出

１０４﹒６１億元人民幣，是８月１１日以來淨流出新高，亦是Ａ股連續第十三日遭外資沽出，

繼續刷新歷史記錄。

十三日以來外資累計淨流出７１５﹒８８億元人民幣，這已相當於一家中大型Ａ股上市公司

的市值，比光大證券Ａ股（滬：６０１７８８）的市值還要高。



＊港股先跌後升，曾摸萬八關＊



人工智能關鍵晶片設計企業輝達公布業績前夕，華爾街投資者迎來多個變數，金磚國家峰會

、日本政府排放福島核廢水引發的國際爭端，還有美國可能繼續維持高利率政策。

港股先跌後升，恒指午後一度觸及１８０００關，可惜無功而回，更一度日內升幅全銷，尾

市再稍升，收報１７８４５，升５４點或升０﹒３％，主板成交逾７９８億元。



＊樓市寬鬆未到位，房住不炒又回魂＊



中國歐盟商會主席彥辭對外表示，中國政府的當務之急就是消除對未來走向不確定性，而今

後幾個月是對於重建中國經濟信心的關鍵時刻，中國當局可能不認同，但這句評論的確表達了部

分外資和股民的心聲。

就像房地產市場，中央政治局已經定調「供求關係發生重大變化的新形勢」，房企面臨銷售

受阻、經營困難、融資不暢、債務違約的窘境，外界本預計中國政府將斬釘截鐵放寬房地產調控

，但至今為止力度遠不及預期，一線城市放寬買房首付比例懸而未決、存量房貸利率調控未獲積

極響應，人行甚至沒有在本月下調五年期以上市場貸款報價利率（ＬＰＲ），市場認為中國決策

層擔心再次大水漫灌會導致房地產行業債務問題更難以解決，所以一直沒有下決心全面寬鬆。

最新例證就是內地《經濟日報》發表的一則評論文章，把「房住不炒」再度拉回公眾視野，

文章稱「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅

持，一下又把市場預期打破。在政策兩邊來回彈跳的情況下，市場只會降低入市意欲，相信這也

絕非中國政府樂見之事。

內房股繼續跌，世茂集團（００８１３）全日瀉２０﹒３％，融創中國（０１９１８）跌

１２％，雅居樂（０３３８３）挫７﹒１％，碧桂園（０２００７）跌６﹒７％，中國金茂

（００８１７）跌２﹒８％，萬科企業（０２２０２）跌２﹒３％。



＊績優獲大行唱好，百度收漲４％＊



百度（０９８８８）公布季績，今年第二季淨利潤５２﹒１億元人民幣，按年增４３﹒２％

，好過預期的賺４３億元人民幣。董事長兼首席執行官李彥宏表示，線上營銷業務強勁，加上營

運槓桿效應，百度核心收入和利潤加速增長。不過，他預告由於第三季出現較高基數，增速或按

季放慢。

李彥宏又公布，繼上季度實現首次盈利之後，百度智能雲在次季持續錄得經調整純利，而百

度智能雲的收入按年增長５％至４５億元人民幣。

瑞銀認為，百度集團第二季度營收及利潤超出預期，醫療保健、商業服務及本地服務等線下

垂直行業保持良好勢頭，或使相關業務在今年下半年保持高單位數按年增長，予目標價１８０港

元及「買入」評級。

滙證研報指，百度第二季收入和利潤率表現均勝預期，在「文心一言」的帶動下，百度廣告

業務的ＣＰＭ（千次曝光）已開始改善。維持百度美股「買入」評級，目標價１６８美元。

百度今日大漲４﹒３９％，報１２８﹒４元。



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