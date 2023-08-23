《經濟通通訊社２３日專訊》中國財政部表示將延續實施滬港通、深港通以及內地與香港基

金互認有關個人所得稅免徵政策，政策執行至２０２７年底，不過消息並未為Ａ股帶來提振，滬

深股市今早低開，券商板塊更出現回吐行情，其中首創證券（滬：６０１１３６）挫３﹒７％，

華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒５％，中原證券（滬：６０１３７５）跌１﹒６％，中金

公司（滬：６０１９９５）走低１﹒４％，申萬宏源（深：０００１６６）跌１﹒３％，東方財

富（深：３０００５９）跌１﹒２％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒１％。

中庚基金旗下公募產品披露的半年報顯示，其中兩款產品支付給券商的佣金費率均出現下滑

，引發市場關注。分倉佣金是券商代理基金公司買賣基金成交後的經營收入，類似於手續費，是

券商研究所目前最主要的收入來源，分析指，費率調降對券商研究所存在一定的短期衝擊。

據內媒報道，今年７月有地方證監局下發通知，要求轄區證券基金經營機構、基金服務機構

在２０２３年底前完成基金費率改革，包括降低管理費、托管費費率、降低交易佣金費率、強化

費率相關信息披露要求。（ｅｙ）

