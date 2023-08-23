  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/08/2023 10:08

《Ａ股焦點》水產股逆市升大湖股份漲停，港澳禁進口部分日本水產

　　《經濟通通訊社２３日專訊》日本擬從８月２４日起排放核廢水，引發中國強烈反彈，外交
部敦促日方撤銷計劃，香港和澳門宣布將禁止進口日本十都縣水產品。
　　今日Ａ股早段急跌，惟水產股受消息影響成為逆市奇葩，大湖股份（滬：６００２５７）漲
停，國聯水產（深：３０００９４）升６﹒４％，百洋股份（深：００２６９６）升３﹒８％，
中水漁業（深：０００７９８）走高２﹒８％，獐子島（深：００２０６９）升２﹒４％。
（ｅｙ）

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金