《經濟通通訊社２３日專訊》日本擬從８月２４日起排放核廢水，引發中國強烈反彈，外交
部敦促日方撤銷計劃，香港和澳門宣布將禁止進口日本十都縣水產品。
今日Ａ股早段急跌，惟水產股受消息影響成為逆市奇葩，大湖股份（滬：６００２５７）漲
停，國聯水產（深：３０００９４）升６﹒４％，百洋股份（深：００２６９６）升３﹒８％，
中水漁業（深：０００７９８）走高２﹒８％，獐子島（深：００２０６９）升２﹒４％。
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23/08/2023 10:08
《Ａ股焦點》水產股逆市升大湖股份漲停，港澳禁進口部分日本水產
《經濟通通訊社２３日專訊》日本擬從８月２４日起排放核廢水，引發中國強烈反彈，外交
部敦促日方撤銷計劃，香港和澳門宣布將禁止進口日本十都縣水產品。
今日Ａ股早段急跌，惟水產股受消息影響成為逆市奇葩，大湖股份（滬：６００２５７）漲
停，國聯水產（深：３０００９４）升６﹒４％，百洋股份（深：００２６９６）升３﹒８％，
中水漁業（深：０００７９８）走高２﹒８％，獐子島（深：００２０６９）升２﹒４％。
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