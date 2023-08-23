《經濟通通訊社２３日專訊》內地地板生產商－－書香門地Ａ股主板ＩＰＯ終止，原因是公

司保薦人國泰君安證券撤銷保薦，上交所決定終止對其的發行上市審核。

書香門地在招股書中直言，存在以「以房抵債」方式收回恒大地產應收款項的風險。據報恒

大地產以２６２套房產抵債約２﹒４３億元人民幣，但是書香門地尚未取得抵債房產所有權，一

方面是因恒大地產違約或其他原因導致無法正常辦理該等抵債房產所有權證；同時，受二手房市

場波動影響，房產變現時間和價值存在不確定性，面臨一定資產減值風險和資產變現風險。

值得一提，書香門地在獲得合作夥伴入股時，簽下了「對賭協議」：若公司未能在２０２１

年１２月３１日前提交上市申請，或上市申請提交後被撤回、被否決、被拒絕受理的，紅星美凱

龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）、居然之家（深：０００７８５）等股東有權要求公司

控股股東或實控人回購其直接或間接持有的公司股份，並且還要按８％（單利）固定年回報率計

算固定收益回報。

此次ＩＰＯ申請遭撤回，書香門地面臨新風險。一方面，部分股東對賭協議未徹底解除，書

香門地上市申請被撤回，觸發對賭條款風險，相關股份回購條款自動恢復效力。另一方面，上市

融資渠道被堵，該公司不能拓寬融資渠道、有效降低負債水平和改善資本結構的話，可能面臨償

債能力不足的風險。（ｃｔ）

