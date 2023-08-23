《經濟通通訊社２３日專訊》平安建設集團今日發布「關於平安銀行與平安建投互相勾結的

嚴正聲明」，指責平安銀行從８月１６日開始無正當理由拒絕辦理正常業務，導致集團１﹒８億

元（人民幣．下同）資金被留置，其目的是為了給其兄弟單位－－平安建設投資有限公司爭取訴

訟保全的時間。直至８月２２日，平安銀行在接到上海中級人民法院訴訟保全裁定凍結平安建設

集團及子公司杭州平康建設有限公司２﹒６億元的資金後，平安銀行才恢復其業務正常辦理。

平安建設在聲明中指出，平安集團內部沒有任何一個部門對此事給與響應，上下沉靡一氣。

平安銀行枉顧銀行行業操守，侵害普通民營企業正當權益，對於他們的吶喊、憤怒、無奈，完全

漠視，冷漠至極，令人心寒，強調這其中被凍結的１﹒８億元是上百個項目、上千家供應商、上

萬名民工的血汗錢。

對此，平安銀行杭州分行回應，近日在辦理相關公司業務過程中，發現客戶身份存疑，為保

障資金安全，根據制度規範啟動客戶身份盡職調查。在此期間，該行收到法院出具的司法凍結指

令，並依據指令對相關帳戶依法凍結。整個過程，依法依規履行職責，切實維護客戶合法權。

據悉，平安建設集團，前身是起家於溫州的建築公司－－鯤鵬建設，平安集團持有４９％的

股份，剩下的股份由鯤鵬持有。平安建設投資是平安集團旗下公司，負責房地產開發業務。

平安建設集團周一曾發布「關於平安銀行以不正當手段阻撓我司辦理銀行業務的嚴正聲明」

，指該１﹒８億元是杭州平康名下多個銀行帳戶中的資金，但原財務總監蘇某強未經合規報批就

全數集合到杭州平康名下平安銀行帳戶中。該帳戶的網銀盾被蘇某強等人控制，惟蘇某強已經失

聯，公司遂於上周三到平安銀行杭州分行辦理緊急注銷失控網銀盾並重新申請新網銀盾的手續，

惟被行方多次拒絕，且期間有無關人員搶奪資料。（ｃｔ）



