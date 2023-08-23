《經濟通通訊社２３日專訊》中國當局為活躍資本市場再獻新猷，財政部會同國家稅務總局

、中證監等發布多項支持資本市場健康發展的稅費優惠政策，當中有５項為延續政策，包括延續

實施滬港通、深港通以及內地與香港基金互認有關個人所得稅免徵政策，政策執行至２０２７年

底，不過消息並未為Ａ股帶來提振，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒１３％，報３１１６﹒２７點，守三千一，深成指低開０﹒２２％，創業板指低開

０﹒２７％，券商股領跌。

人民銀行今日進行３０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２０億元。

美國商務部長雷蒙多將於本周日起（２７日至３０日）訪華４天。她在出發前夕與中國駐美

大使謝鋒舉行會面。美國商務部發新聞稿表示，雷蒙多在會上向謝鋒提出對美國、美國企業和工

人具有重要意義的議題，並討論了美中商業關係、美國企業面臨的挑戰，以及潛在合作領域。

第１５屆金磚國家峰會周二（２２日）在南非舉行，中國商務部長王文濤在金磚國家經濟論

壇上代表中國國家主席習近平致辭，稱中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不

會改變。演講稿更不點名批評某些國家「不甘心捨棄其霸權地位」，肆意圍堵打壓新興市場國家

和發展中國家，而以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改

變世界版圖。

中國最高人民檢察院第三檢察廳負責人表示，要依法辦理好涉案金額大、社會影響惡劣的大

要案，也要馳而不息地打擊各個領域和環節的「金融蛀蟲」，一體推進懲治金融腐敗和防控金融

風險。（ｅｙ）

