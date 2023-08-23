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AH股新聞

23/08/2023 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒５５％險守三千一，陸股通大幅流出

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國當局為活躍資本市場再獻新猷，財政部會同國家稅務總局
、中證監等發布多項支持資本市場健康發展的稅費優惠政策，不過消息並未提振Ａ股，滬綜指低
開後跌幅即擴大，最多跌０﹒８％至３０９４﹒６１點，再穿三千一，但盤中市況稍稍收復，半
日收跌０﹒５５％，報３１０３﹒１點守住整數關。深市表現更差，深成指跌１﹒０８％，創業
板指更跌１﹒１６％。約５５００隻個股中有近３８００隻飄綠。
　　人民銀行今日進行３０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２０億元。交投繼
續受低氣壓籠罩，兩市半日成交４２０５億元，較上日同時段減少６﹒８％，北上資金繼續馬拉
松式走資，半日循陸股通淨流出７２億元。
　
＊通信設備急挫，工業富聯跌半成＊
　
　　通信設備股今早急挫，澄天偉業（深：３００６８９）、傳音控股（滬：６８８０３６）跌
６﹒２％，太辰光（深：３００５７０）走低５﹒４％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌
５﹒３％，劍橋科技（滬：６０３０８３）跌４﹒７％，中興通訊（深：００００６３）跌
３﹒５％。
　　據外電引述美國半導體行業協會（ＳＩＡ）指，華為公司計劃構建一個晶片生產網絡，並藉
此在深圳取得約３００億美元（折合約２３５０億港元）的國家資金，消息或引發美國商務部加
大對中國晶片產業的監察和制裁。
　
＊房企小跌，內媒倡地方放寬定價空間＊
　
　　《證券時報》發表評論文章，在房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，對於房企來
說，在銷售受阻、經營困難、融資不暢的情況下，去化自救需要更多定價空間，暗示地方政府放
寬房價跌幅限制，讓房企有空間促銷樓盤回收流動性。
　　地產股下跌，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）
跌２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒６％，華僑城Ａ（深：００００６９）、保利發展
（滬：６０００４８）齊軟０﹒２％。（ｅｙ）

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