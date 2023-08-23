《經濟通通訊社２３日專訊》中國為支持資本市場推出及延續稅費優惠政策，但不改Ａ股低

迷表現，外資不回頭繼續沽出，滬綜指今日低開後跌幅即擴大，先穿三千一，午收前市況稍稍收

復勉強守住整數關，但到了尾盤陸股通淨流出加劇，通訊設備、軍工、半導體、券商、地產集體

大跌，僅３個行業板塊上升，拖累滬綜指愈踩愈深，在接近全日最低位３０７８﹒４點收市，為

今年內收市新低，日跌幅為１﹒３４％。Ａ股約５５００隻個股中有近４４００隻飄綠。

由於科技類股票跌幅居前，深市全日表現更差，深成指挫２﹒１４％，報１０１５２﹒６點

，創２０２２年４月以來新低，創業板指瀉２﹒３％，報２０３８﹒９８點，創２０２０年５月

以來新低。

人民銀行今日進行３０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２０億元。交投繼

續受低氣壓籠罩，兩市全日成交７０５９億元，按日減少１３﹒７％，北上資金繼續馬拉松式走

資，全日循陸股通淨流出１０４﹒６１億元，是８月１１日以來淨流出新高，亦是Ａ股連續第十

三日遭外資沽出，繼續刷新歷史記錄，累計淨流出７１５﹒８８億元。



＊房住不炒還魂，地產股挫＊



在經濟面臨重大不確定性之際，市場希望中國就房地產問題給予更多更明確的政策訊號，外

界憧憬像存量房貸利率調降之類的政策出台之際，官媒《經濟日報》竟發表文章，強調「房住不

炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。

地產股走低，金地集團（滬：６００３８３）瀉４﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）

跌３﹒６％，大悅城（深：００００３１）跌１﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）、萬科

Ａ（深：０００００２）走低１﹒４％。

有公募產品下調支付給券商的佣金費率均出現，引發市場關注，分析指費率調降對券商存在

短期衝擊。券商板塊今日急跌，其中太平洋（滬：６０１０９９）插水９﹒１％，華林證券

（深：００２９４５）跌５﹒８％，華鑫股份（滬：６００６２１）挫５﹒５％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌２﹒８％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒１％。



＊水產股成逆市奇葩＊



日本擬從明日起排放核廢水，引發中國強烈反彈，外交部敦促日方撤銷計劃，香港和澳門宣

布將禁止進口日本十都縣水產品。

今日Ａ股急跌，惟水產股受消息影響成為逆市奇葩，國聯水產（深：３０００９４）飆

１１％，大湖股份（滬：６００２５７）、百洋股份（深：００２６９６）漲停，中水漁業

（深：０００７９８）走高４﹒９％，獐子島（深：００２０６９）升４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６９６﹒６３ －１﹒６４

上證綜合指數 ３０７８﹒４０ －１﹒３４ ２９７９﹒８６

上證Ａ股指數 ３２２７﹒２３ －１﹒３４

深證成份指數 １０１５２﹒６０ －２﹒１４ ４０７９﹒３０

深圳創業板指數 ２０３８﹒９８ －２﹒３０

上證Ｂ股指數 ２５７﹒６３ －１﹒００ ０﹒９２

深證Ｂ股指數 １１３４﹒８６ －０﹒５１ ０﹒４６

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