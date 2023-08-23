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AH股新聞

23/08/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指跌１﹒３４％今年收盤新低，外資流出過百億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國為支持資本市場推出及延續稅費優惠政策，但不改Ａ股低
迷表現，外資不回頭繼續沽出，滬綜指今日低開後跌幅即擴大，先穿三千一，午收前市況稍稍收
復勉強守住整數關，但到了尾盤陸股通淨流出加劇，通訊設備、軍工、半導體、券商、地產集體
大跌，僅３個行業板塊上升，拖累滬綜指愈踩愈深，在接近全日最低位３０７８﹒４點收市，為
今年內收市新低，日跌幅為１﹒３４％。Ａ股約５５００隻個股中有近４４００隻飄綠。
　　由於科技類股票跌幅居前，深市全日表現更差，深成指挫２﹒１４％，報１０１５２﹒６點
，創２０２２年４月以來新低，創業板指瀉２﹒３％，報２０３８﹒９８點，創２０２０年５月
以來新低。
　　人民銀行今日進行３０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２０億元。交投繼
續受低氣壓籠罩，兩市全日成交７０５９億元，按日減少１３﹒７％，北上資金繼續馬拉松式走
資，全日循陸股通淨流出１０４﹒６１億元，是８月１１日以來淨流出新高，亦是Ａ股連續第十
三日遭外資沽出，繼續刷新歷史記錄，累計淨流出７１５﹒８８億元。
　
＊房住不炒還魂，地產股挫＊
　
　　在經濟面臨重大不確定性之際，市場希望中國就房地產問題給予更多更明確的政策訊號，外
界憧憬像存量房貸利率調降之類的政策出台之際，官媒《經濟日報》竟發表文章，強調「房住不
炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。
　　地產股走低，金地集團（滬：６００３８３）瀉４﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）
跌３﹒６％，大悅城（深：００００３１）跌１﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）、萬科
Ａ（深：０００００２）走低１﹒４％。
　　有公募產品下調支付給券商的佣金費率均出現，引發市場關注，分析指費率調降對券商存在
短期衝擊。券商板塊今日急跌，其中太平洋（滬：６０１０９９）插水９﹒１％，華林證券
（深：００２９４５）跌５﹒８％，華鑫股份（滬：６００６２１）挫５﹒５％，中信建投
（滬：６０１０６６）跌２﹒８％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒１％。
　
＊水產股成逆市奇葩＊
　
　　日本擬從明日起排放核廢水，引發中國強烈反彈，外交部敦促日方撤銷計劃，香港和澳門宣
布將禁止進口日本十都縣水產品。
　　今日Ａ股急跌，惟水產股受消息影響成為逆市奇葩，國聯水產（深：３０００９４）飆
１１％，大湖股份（滬：６００２５７）、百洋股份（深：００２６９６）漲停，中水漁業
（深：０００７９８）走高４﹒９％，獐子島（深：００２０６９）升４％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６９６﹒６３　　－１﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０７８﹒４０　　－１﹒３４　　　　２９７９﹒８６　　
　　上證Ａ股指數　　３２２７﹒２３　　－１﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０１５２﹒６０　－２﹒１４　　　　４０７９﹒３０　　
　　深圳創業板指數　２０３８﹒９８　　－２﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２５７﹒６３　　－１﹒００　　　　　０﹒９２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３４﹒８６　　－０﹒５１　　　　　０﹒４６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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