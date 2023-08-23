《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數全日收市挫２﹒１４％，報１０１５２﹒６點，

續創２０２２年４月以來新低。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５７１﹒４１億元，

賣盤超買盤，淨流出５８﹒４１億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１０４﹒６１億元，是８月１１日以來

淨流出新高，亦是Ａ股連續第十三日遭外資沽出，繼續刷新歷史記錄，累計淨流出７１５﹒８８

億元。（ｅｙ）

