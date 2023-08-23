《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述美國半導體行業協會（ＳＩＡ）指，華為公司計劃

構建一個秘密的晶片生產網絡，以繞過美方制裁，通過其他公司的名義收購兩家晶片工廠及正在

建設至少三座工廠，並藉此在深圳取得約３００億美元（折合約２３５０億港元）的國家資金，

但ＳＩＡ沒有具體說明這筆資金屬於現金補助、貸款或其他激勵措施。

根據ＳＩＡ指控，華為從福建晉華和一家名為青島芯恩的公司收購晶圓廠或是晶片生產設施

，及在鵬芯微、鵬新旭的幫助下建設晶片工廠，這些工廠主要位於深圳周邊地區，並非簡單門面

而是經營實體。福建晉華、青島芯恩及被指是同屬華為晶片生產鏈的昇維旭公司都有國資支持，

至於鵬芯微和華為關係密切，該公司由前高管經營，其晶片生產設施就在華為辦公室附近。

ＳＩＡ指出，在沒有華為標籤的情況下運營，外國供應商很難知道他們是在與華為打交道。

不過福建晉華和鵬芯微也已經跟隨華為公司的腳步，被美國商務部列入黑名單。美國商務部表示

正在監控事態發展，並準備在必要時採取行動。

外電引述業界分析，華為和其他中國公司正在模仿台積電和三星所走的道路，通過投資老一

代技術來取得半導體製造方面的專業知識，在累積足夠的經驗和產量後便可以進軍更複雜的半導

體領域，甚至在技術上趕上龍頭廠商。（ｅｙ）（ｚｚ）

