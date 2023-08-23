《經濟通通訊社２３日專訊》農業農村部等九部門聯合印發《「我的家鄉我建設」活動實施
方案》提出，鼓勵引導退休幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，
當好「產業發展指導員」、「村級事務監督員」、「社情民意信息員」、「村莊建設智囊員」。
方案又提出，組織農民在鄉建設，倡導大學生到鄉建設，動員能人回鄉建設，吸引農民工返
鄉建設，引導企業家入鄉建設，並允許農村集體經濟組織探索人才加入機制。（ｅｙ）
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23/08/2023 16:21
《中國要聞》農業農村部提方案引導退休人員回鄉定居
《經濟通通訊社２３日專訊》農業農村部等九部門聯合印發《「我的家鄉我建設」活動實施
方案》提出，鼓勵引導退休幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，
當好「產業發展指導員」、「村級事務監督員」、「社情民意信息員」、「村莊建設智囊員」。
方案又提出，組織農民在鄉建設，倡導大學生到鄉建設，動員能人回鄉建設，吸引農民工返
鄉建設，引導企業家入鄉建設，並允許農村集體經濟組織探索人才加入機制。（ｅｙ）
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