  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/08/2023 16:21

《中國要聞》農業農村部提方案引導退休人員回鄉定居

　　《經濟通通訊社２３日專訊》農業農村部等九部門聯合印發《「我的家鄉我建設」活動實施
方案》提出，鼓勵引導退休幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，
當好「產業發展指導員」、「村級事務監督員」、「社情民意信息員」、「村莊建設智囊員」。
　　方案又提出，組織農民在鄉建設，倡導大學生到鄉建設，動員能人回鄉建設，吸引農民工返
鄉建設，引導企業家入鄉建設，並允許農村集體經濟組織探索人才加入機制。（ｅｙ）

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金