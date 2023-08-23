《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒《證券日報》副總編輯董少鵬今日在該報Ａ４版發表題

為《再談挺起Ａ股的脊樑》的評論文章指出，目前中國５０００多家上市公司絕大多數運營穩健

，即使經濟恢復仍處於爬坡階段，但還是有相當一部分上市公司的價值被低估。主流機構投資者

應深入研究實際情況，堅持價值投資取向，帶領其他投資者撥開信息迷霧，打開新階段的價值投

資前景。

文章指，去年１月２６日，筆者曾針對股市大跌撰寫《挺起Ａ股的脊梁》一文，呼籲機構投

資者堅守價值投資理念，發揮市場壓艙石、定盤星作用。相隔近１９個月，市場再次出現大幅調

整的局面，再談挺起Ａ股的脊樑，十分必要。

文章指出，截至８月２１日，共有１０３１家公司披露２０２３年半年報，５５４家上市公

司實現淨利潤同比增長，佔比達到５３﹒７３％；有４０家上市公司計劃２０２３年中期分紅。

當然，也會有一些公司業績表現不佳甚至虧損。機構投資者應當找出其中的原因，並幫助相關企

業找到解決問題之道。

文章並表示，希望各行業的頭部上市公司和細分領域的優質上市公司，發揮價值引領作用：

一是認認真真做好日常運營，發揮好促進擴大內需、產業結構調整、創新發展的積極作用，實實

在在回報投資者；二是重視市值管理，採取必要措施穩定市值中樞，向市場釋放更強的投資信心

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