《經濟通通訊社２３日專訊》微光股份（深：００２８０１）、先鋒電子

（深：００２７６７）周一（２１日）晚分別發公告，公司部分中融信託旗下信託產品逾期兌付

，涉及本金各５０００萬元人民幣。據內媒統計，「踩雷」中融信託逾期產品的上市公司已增至

８家。隨著上市公司不斷發布相關公告，中融信託旗下產品全面停止兌付的消息在市場上不脛而

走。



＊中融信託：８月近４０項目完成兌付，涉逾３０億元人民幣＊



不過，中融信託相關人士強調，公司目前經營正常。業內人士則透露，中融信託相關人士近

期向投資人介紹，目前中融信託部分產品停兌確是實情，但全面停兌消息不實，停止兌付的產品

主要是第三方財富公司銷售的產品，以及對流動性較為依賴的信託產品。由中融信託主動管理的

部分產品近期已完成到期兌付清算，其官網也仍有產品正常發售。中融財富客服就透露，８月以

來，中融信託已完成近４０個項目的兌付，本金和收益超過３０億元人民幣。



＊標普：向更廣泛銀行業傳染的風險有限＊



針對中融信託發行的多款信託產品在到期時出現逾期兌付，標普全球評級周一表示，近期的

事件屬於監管機構清理整頓信託行業的遺留問題，出現壓力的信託產品僅代表整個金融體系的一

小部分資產，其向更廣泛銀行業傳染的風險有限。

標普指出，中國信託業仍在持續銷售潛在資金池類產品，而這是２０１８年監管機構修改資

管業務管理辦法後要清理整頓的行為，估計可能是信託業退出個別產品的寬限期獲延長。標普並

認為，信託公司仍將面臨向客戶償付主動管理型融資類信託產品的壓力。

據指中融信託逾期兌付的產品正是與資金池類產品相關。這些工具匯集來自不同投資產品的

資金，並用新售出產品所得資金來償付舊有產品。此類做法已被資管新規禁止。（ｓｌ）

