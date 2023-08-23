《經濟通通訊社２３日專訊》福建廈門警方經過兩個多月深入調查，近日搗破９個冒充農民

工流竄全國工地敲詐的新型涉惡組織，帶走４４名疑犯，破獲案件達１４４宗，查獲手機、銀行

卡等大批涉案物品，作案地點涉及浙江、福建、江西、廣東、廣西、雲南等多省區。

廈門警方指，這些犯罪集團通過網上招聘平台或手機Ａｐｐ聯絡招聘單位，謊報身份、人數

、工作能力等，誘騙對方作出口頭聘請承諾，抵達工地後惡意找碴滋事，迫使對方拒絕聘用，再

取出事先準備好的「假車票」「假發票」，藉「農民工維權」以滯留滋擾、糾纏哄鬧、恐嚇威脅

等方式強索車馬費、伙食費等。一些犯罪集團甚至在一天之內流竄３個地市，以相同手段連環向

４個工地勒索。

其中有受害工地施工組長為減小負面影響，恢復施工秩序，向４名假農民工各支付１８００

元人民幣作「賠償」。隨後警方深入調查，獲悉多宗類似的農民工鬧事案件，才發現這種新型涉

工程領域黑惡犯罪。涉事犯罪集團多以１至２名組織者為核心，流竄全國各地「招兵買馬」，臨

時糾集老鄉、工友共同犯案，幾日後即解散轉移，異地重組，目標多是文化水平較低、風險辨識

能力有限的小包工頭；連出警民警在現場也很難識別，只有通過偵查才能發現。由於此類犯罪的

特殊性令不法集團屢次得手，涉案犯罪集團不斷裂變蔓延，已影響正常建設和生產秩序，嚴重損

害政府公信力。（ｓｌ）

