《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒《２１世紀經濟報道》，多家理財子公司人士透露，近

期接到監管窗口指導，提及「貨幣零錢組合」這一類產品，指這類產品投向５－８０隻理財產品

或貨幣基金，規避了單隻現金管理類產品每天１萬元（人民幣．下同）的快速贖回上限，蘊藏流

動性風險，加劇金融市場風險。

一名國有大行理財子公司人士表示，目前監管尚未出台明確的整改要求，故多家銀行未下架

或者整改此類產品，但監管對於貨幣零錢組合「智能拆單」的底層風險已經有所了解。未來具體

如何改，譬如說要求投向最多５隻貨幣基金，還是先下架此類產品，仍未有明確定論。

２０２１年６月１１日，銀保監會、人民銀行聯合印發《關於規範現金管理類理財產品管理

有關事項的通知》，其中提到快速贖回的限制，快贖金額每天上限為１萬元。而在《通知》之前

，快贖金額上限是５萬元。現金管理類產品整改的過渡期已於２０２２年年底結束。

２０２１年初面世的招行金管理類理財產品「朝朝寶」正是典型的「貨幣零錢組合」，無需

手動贖回就可透過微信支付、支付寶支付、轉帳、ＡＴＭ取款，收益率高於普通零錢理財，其底

層是５隻產品，每隻贖回額度均為１萬元，即可以有高達５萬元的快贖額度。今年７月，「朝朝

寶」底層產品增至１０隻，提額至１０萬元，快贖額度也相應增至１０萬元。２０２２年末，「

朝朝寶」客戶達２４３９﹒４２萬，期末持倉金額達２０５５﹒６８億元。（ｓｌ）

