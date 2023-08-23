《經濟通通訊社２３日專訊》為充分發揮醫保基金監管的醫藥反腐「探照燈」作用，嚴厲打

擊醫保領域各類違法違規行為，國家醫保局、財政部、國家衛健委、國家中醫藥局早前宣布，８

月起在全國３１個省（自治區╱直轄市）聯合展開２０２３年國家醫保基金飛行檢查（突擊檢查

）。有關檢查今天在貴州畢節市正式啟動。



＊五年累計處理逾１７０萬家醫藥機構，追回８３５億＊



據介紹，國家醫保局２０１８年３月成立以來，連續五年聯合衛健、公安等部門打擊欺詐騙

保，持續進行國家醫保飛行檢查。截至２０２３年６月，累計檢查定點醫藥機構３５７﹒９萬家

次，處理１７０﹒３萬家次，追回醫保資金８３５億元人民幣。全國納入醫保監管兩定機構（定

點醫院、家點藥店）超過９５萬家，目前全國統一的醫保信息平台日均結算量約為１８００萬人

次，最高日結算量約為３４７６萬人次。

飛行檢查主要針對三個方面：

一是針對定點醫療機構。包括醫保內控管理情況、財務管理情況、藥耗集中帶量採購執行情

況、全國統一的醫保信息業務編碼應用情況，以及醫保基金使用過程中涉及的醫療服務行為和收

費行為；重點聚焦醫學影像檢查、臨床檢驗、康復三個領域。

二是針對零售藥店。包括將醫保基金不予支付的藥品或其他商品串換成醫保藥品，空刷、盜

刷醫保憑證，偽造、變造醫保藥品進銷存票據和帳目，偽造處方或參保人員費用清單，為非定點

零售藥店、終止醫保協議期間的定點零售藥店或其他機構進行醫保費用結算等行為。

三是檢查醫保經辦機構內控管理。包括對定點醫藥機構和參保人申報的費用日常審核、支付

，以及核查情況，ＤＲＧ（按照疾病診斷相關分組付費）╱ＤＩＰ（按病種分值付費）付費方式

下年度預算額度確定情況，智能審核系統使用情況等。（ｓｌ）

