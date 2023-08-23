《經濟通通訊社２３日專訊》內地汽車市場近日掀起新一輪「降價潮」，一汽大眾、零跑汽

車（０９８６３）、奇瑞新能源、上汽ＭＧ、哪吒汽車、長城歐拉等相繼宣布，８月期間部分車

型降價促銷，最高降幅超過７萬元人民幣。除現金優惠外，還有車企通過調整權益、推出價格更

低的車型變相降價。

《每日經濟新聞》引述一名造車新勢力企業相關負責人表示，「為了活下去沒辦法，只能以

價爭取更高銷量」，因為在大規模降價的大環境下，不降價就沒有市場，沒有市場企業就很難活

下去，這就是個死循環，車企也沒辦法。

報道並指出，連日走訪車市發現，雖然多數消費者受新一輪降價潮影響去看車，但真正現場

下單的人卻不多。有看車人士表示，主要來觀察一下降價情況，挑選一下心儀車款，「現在暫不

下單，還是想要觀望一下，看看會降到甚麼程度」。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹稱，現在最擔心兩件事：一是降價令消費者持幣觀

望情緒加劇；二是新能源車對燃油車市場擠壓過快。降價疊加油價上漲，新能源車市發展有望進

一步提速，將進一步擠壓燃油車市場。傳統燃油車企日子本來就過得過於艱難，如果傳統燃油車

市場過快萎縮，可能會為行業發展帶來不穩定因素。（ｓｌ）

