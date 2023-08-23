《經濟通通訊社２３日專訊》內地房地產市場等待更多救市措施出台之際，社交媒體突然流

傳廣東珠海金灣區有知名樓盤割價五成求售，手法涉嫌違規。不過，內媒《第一財經》引述珠海

金灣區住建局相關工作人員指出，該樓盤減價推盤的做法，是合理的市場行為。

一則「珠海一房企打響『五折』賣房第一槍，金灣區某知名樓盤備案價每平方米２﹒８萬（

人民幣．下同），開發商打折賣每平方米１﹒４萬－１﹒５萬元」的消息近日在社交媒體引起廣

泛關注。報道指，該樓盤為上市房企寶龍地產（０１２３８）和雅戈爾置業共同開發的「金灣．

寶龍城」項目，預售證備案名稱為「金灣寶龍廣場」，主要目標客群為剛需客，房屋面積在介乎

６８－１１０平方米左右；２０２０年取得預售證，部分在售樓盤預計在明年６月交房。

該樓盤部分房源今年已兩度下調備案價。以三期Ｄ區域１棟１２０１室為例，該房源總面積

約為６９平方米，２０２１年最初的備案價為每平方米２８００２﹒５７元，今年４月下調至

２１７４５﹒３２元，７月底再降至１９７８３﹒９６元，僅備案價降幅就有約３０％。

根據珠海住建局最新的房價備案規則，樓盤實際銷售價格不得低於備案價的８５％。寶龍城

項目下調備案價後，再按最大折扣八五折減價，實際售價將降至每平方米１﹒５萬元左右。

珠海金灣區住建局一名主管房地產交易科室的工作人員表示，寶龍城項目降價推盤的做法為

合理的市場行為。該工作人員稱，在珠海，房地產開發商可以每季度向珠海市住建局申請調整一

次新房備案價，調整後，只要售價不低於備案價的八五折，就可以正常辦理網簽。（ｓｌ）

