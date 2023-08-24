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AH股新聞

24/08/2023 08:30

《國企紅籌》潤藥：江中藥業半年多賺１４％，雙鶴盈利升逾５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華潤醫藥（０３３２０）旗下江中藥業（滬：６００７５０）
公布截至２０２３年６月３０日止半年業績，營業總收入２２﹒９８億元（人民幣．下同）按年
增長２０﹒８７％，公司股東應佔淨利潤４﹒４７億元上升１３﹒９５％。
　　華潤醫藥旗下華潤雙鶴（滬：６０００６２）半年營業總收入５２﹒３４億元上升
６﹒５８％，公司股東應佔淨利潤７﹒７７億元上升５﹒４５％。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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