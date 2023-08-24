《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》日本今日啟動福島核污染水排海，學界模

擬結果，２４０天後到達中國沿海。

中國生態環境部（國家核安全局）相關負責人表示，高度重視日本福島核污染水排海問題。

當前，環境部按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展２０２３

年度中國管轄海域海洋輻射環境監測。後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核污染

水排海對中國海洋輻射環境可能的影響，切實維護中國家利益和人民健康。



＊海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常＊



該負責人表示，環境部２０２１年、２０２２年先後組織開展了中國管轄海域海洋輻射環境

監測，摸清了目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國管轄海域海水和海洋

生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

該負責人強調，日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之

上，極其自私和不負責任。「我們敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式

處置核污染水，接受嚴格國際監督。」

