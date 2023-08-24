《經濟通通訊社２４日專訊》上海石油化工股份（００３３８）（滬：６００６８８）副總

經理兼財務總監杜軍在中期業績傳媒午宴上表示，上半年整體化工產品銷售價格按年跌１０％，

高於原油單位加工成本跌幅７％，化工產品價格趨勢向下。但自６月開始，布油價格回升，其採

購成本上升將有助推升化工產品售價，加上未來內地市場需求恢復，惟化工產品售價升幅略為滯

後，以及目前看不到產品價格增長，大幅高於成本增長的跡象。



＊適時採購俄羅斯原油及回購＊



他指出，原油採購結構方面，上半年未有採購俄羅斯原油，但稱其性價比正在變化，公司下

半年會根據市況及性價比適時採購。他續稱，一直以適用性及性價比為考慮因素，暫時主要採購

來源仍是中東地區，佔比七至八成，其他地區調整主因性價比及競爭力考慮。

此外，公司年度資本開支預算逾１０億元（人民幣．下同），上半年已支出３﹒６５億元。

杜軍指出，派息方面，一直堅持根據盈利發展需要考慮分紅安排，而去年公司虧損亦宣布不

派息；回購方面，公司今年已獲批Ａ、Ｈ股回購，今年會因市況適時考慮回購。



＊下半年至明年上半年進入提升競爭增長期＊



上海石油化工股份副董事長兼總經理管澤民預測，柴油發展見頂，汽油有一定增長潛力，以

及最為看好航運油，強調公司會把握相關機會。自排序旗下競爭力項目後，料於下半年至明年上

半年進入提升競爭增長期。

杜軍亦指出，非常關注商務部第三批出口配額進展，公司會結合價格及市場需求，安排及優

化出口配置。（ｒｈ）

