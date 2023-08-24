《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席金磚國家領導人會晤並發表講話

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當地時間８月２３日上午，金磚國家領導人第十五次會晤在約翰內斯堡杉藤會議中心舉行。南非

總統拉馬福薩主持會晤。中國國家主席習近平、巴西總統盧拉、印度總理莫迪和俄羅斯總統普京

（線上）出席。



銀保業務迎進一步規範

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國家金融監督管理總局相關部門日前向各人身保險公司發布《關於規範銀行代理渠道保險產品的

通知》。《通知》對費用假設、費用結構、佣金費用支付、產品備案要求等方面做出相關規定。



央企布局戰略性新興產業支持政策有望出台

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記者獲悉，國資委正積極部署央企產業煥新行動和未來產業啟航行動，戰略性新興產業發展專項

基金也正加快設立，支持央企戰略性新興產業發展的一攬子政策料加快出台。





《上海證券報》



中證監將不斷推動內地與香港資本市場深化務實合作

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中證監副主席李超２２日在Ｈ股３０周年志慶活動上發表致辭時表示，３０年來，內地與香港資

本市場能夠實現互利共贏、共同發展，根本在於堅定貫徹落實「一國兩制」方針，在於堅持深化

改革開放，在於堅持市場化、法治化、國際化發展方向。



註冊制改革激發新動能

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創業板步入註冊制改革３年來，以沉穩有力的改革步伐，托起了一朵朵「三創四新之花」，上市

企業加速成長。



多地謀劃部署新基建發展

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近期，多地相繼出台加快新基建發展政策舉措，涉及謀劃一批重大項目、「真金白銀」補貼獎勵

等多個方面。專家表示，預計今年新基建投資或達２﹒６萬億元至３萬億元人民幣。





《證券時報》



中證監將進一步便利境外中長期資金入市

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中證監副主席李超近日在參加Ｈ股３０周年志慶活動時表示，中證監將不斷推動兩地資本市場深

化務實合作，持續暢通內地企業境外上市渠道，優化完善互聯互通機制，進一步便利境外中長期

資金入市，加大兩地產品雙向開放力度。



ＩＰＯ再融資節奏正在變化

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Ａ股近期出現震盪，市場對ＩＰＯ、再融資節奏的關注度提高。某券商投行人士表示，在當前二

級市場震盪加大的背景下，ＩＰＯ和再融資的審核有放緩趨勢，尤其是部分行業的審核速度減緩

較為明顯。



用「真金白銀」回購，給市場更多確定性預期

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近期上市公司股份回購蔚然成風，啟動回購的公司家數、回購金額不斷擴容，形成方案、回購落

地的「進度條」也不斷推進。回購已然成為活躍資本市場、提振投資者信心的重要抓手。

（ｌｃ）

