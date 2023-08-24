《神州經脈》外資今日（２４日）通過陸股通淨流入３２﹒３３億元（人民幣．下同），結

束連續１３日淨流出的歷史紀錄。在過去１３個交易日累計外資淨流出７１５﹒８８億元，讓內

地投資界人士「咬牙切齒」，今日走資情況終現緩解，讓市場鬆一口氣。

白酒、券商等板塊顯著拉漲，惟基建、地產、能源股跌幅居前，滬市全日呈好淡爭持格局，

滬綜指在三千一上下浮動，最終全日收升０﹒１２％，報３０８２﹒２４點，而科技股帶動深市

向好，深成指升１﹒０２％，從２０２２年４月以來低位反彈，創業板指更漲１﹒２６％。兩市

全日成交７８５７億元，按日增長１１﹒３％。

據《路透》引述消息人士指，中國國有大行午後在離岸市場收緊人民幣流動性，離岸人民幣

兌美元（ＣＮＨ）一度升破７﹒２７關口，創逾一周新高。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

盤中亦升近２５０點，高見７﹒２６７５，兩地價差一度被拉平。人民幣即期匯率今日收報

７﹒２７７７，較上個交易日４時３０分收盤價升１４６點子，三連升，創８月１４日以來逾一

周新高，全日在７﹒２６７５至７﹒２８６４之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８６，較上個交易日升１０２點子，兩連升，創８月

１５日以來逾一周新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 日本今日中午１２時開始將福島核污水排海。中國外交部發言人批評此舉極端自私和不負

責任，中方對此堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。中

國海關總署則宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。中國生態

環境部（國家核安全局）相關負責人表示，會持續加強監測中國管轄海域海洋輻射環境，及時跟

蹤研判可能受到的影響。內地民眾擔心食鹽遭核污水污染而搶購食鹽。廣東鹽業集團負責人表示

，食鹽儲備達１０﹒８萬噸，市民不必恐慌，更不必效仿南韓「囤鹽」。揚州有超市指出，國人

食用的食鹽大部分是井鹽；中國鹽業協會執行理事長王小青亦表示，中國生產食鹽使用的原料有

海鹽、井礦鹽、湖鹽，其構成比例分別為２２％，６１％，１７％。



２﹒ 金磚國家領導人第十五次會晤召開特別記者會，南非總統拉馬福薩宣布金磚國家擴員，阿

根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋獲邀加入金磚國家合作機制。中國國家主

席習近平稍早在金磚國家領導人會議上致辭時表示，很高興看到開發中國家參與金磚合作的熱情

高漲，認為金磚國家應加速擴容進程，而金磚國家擴容將推動全球治理變革朝著更加公正合理的

方向發展。



３﹒ 台灣的陸委會今日宣布，將自９月１日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士申請許可赴台從

事觀光活動，並自８月２８日起恢復陸籍人士申請赴台從事短期商務活動交流參展及觀展、商務

研習（含受訓）。陸委會又表示，將恢復兩岸團體旅遊規劃，陸籍團客來台初期每日限額

２０００人次，自宣布之日起以一個月為準備期，並視陸方回應再確定實施日期。



４﹒ 歐盟電池和廢電池法正式生效，於２０２４年２月１８日起實施，商務部新聞發言人束珏

婷就該法規對中國企業的影響表示，歐盟是中國鋰電池等綠色產品的重要出口市場，中方希望歐

盟相關法規的實施秉持公平、公正、透明原則，避免人為設置障礙，形成新的貿易壁壘。另外，

對於美國商務部長雷蒙多將於８月２７日至３０日訪華，束珏婷表示，中方將就關切的經貿問題

向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。



５﹒ 早前有傳山東省青島市在中國國家開發銀行資助下，擲１００億元註冊成立「東鼎產業集

團」，以助資金緊張的青島城投平台紓困。如今國家企業信用信息公示系統顯示，青島東鼎產業

發展集團有限公司已於今年８月１８日註冊成立，註冊資本１００億元，由青島市國資委全資持

股。青島東鼎經營範圍包括：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；以私募

基金從事股權投資等。法定代表人是６月出任青島城投集團黨委書記、董事長的李蔚，而李蔚此

前是青島市國資委黨委書記、主任。



６﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）最新數據顯示，２０２３年７月，在基於金額統計

的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比達到３﹒０６％，６月

為２﹒７７％。這是人民幣有紀錄以來第二次在單月全球支付佔比中超過３％。



７﹒ 內地８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱下調，五年期以上ＬＰＲ維持不變，一年期

ＬＰＲ下降１０基點至３﹒４５％。一年期ＬＰＲ再度下調，意味實體經濟融資成本將隨之下行

。為維持銀行的息差在合理利潤水平，部分銀行近日降低存款利率。其中廣州銀行某支行目前２

年期、３年期定期存款利率均比７月下降約５個點子，且隨著內部資金轉移定價（ＦＴＰ）預期

下調，存款利率或繼續下降。另有多家國有銀行暫未調整存款利率，但相關理財經理表示近期可

能會降。



８﹒ 對於近日社交媒體盛傳「央行將實施大額存款新規，所有大額存款必須出示特定證明材料

」「２０２３年９月起在辦理大額存款業務時應出示相關證明材料」等消息，中央網信辦主辦的

中國互聯網聯合辟謠平台今日表示，經向中國人民銀行核實，上述傳言均為不實信息，人民銀行

從未出台相關規定，請勿信謠傳謠。另外，網上流傳「高盛稱中國經濟將逐漸進入衰退周期，建

議及時清理各類中國資產」，內媒《財聯社》指，經多方核實後確認該消息不實。（ｓｌ）

