《鍾之日記》８月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



外資今日通過陸股通淨流入３２﹒３３億元人民幣，結束連續１３日淨流出的歷史紀錄。在

過去１３個交易日累計外資淨流出７１５﹒８８億元人民幣，，讓內地投資界人士「咬牙切齒」

，今日走資情況終現緩解，讓市場鬆一口氣。

白酒、券商等板塊顯著拉漲，惟基建、地產、能源股跌幅居前，滬市全日呈好淡爭持格局，

滬綜指在三千一上下浮動，最終全日收升０﹒１２％，報３０８２﹒２４點，而科技股帶動深市

向好，深成指升１﹒０２％，從２０２２年４月以來低位反彈，創業板指更漲１﹒２６％。兩市

全日成交７８５７億元人民幣，按日增長１１﹒３％。



＊盼歐美加息暫停，港股振奮＊



美歐經濟數據強化投資者對主要央行將暫停加息的預期，且ＡＩ晶片廠商英偉達財報超預期

，推動科技板塊升勢，美股周三（２３日）走高，納指收漲２１５﹒１６點，道指收漲１８４點

。港股受連連喜訊推動上升，開市不久，恒指已升越１８０００關，去到午後升幅擴大，曾急升

４２７點高見１８２７２點，不過升返１０天線後爭持。恒生指數收報１８２１２，升３６６點

或升２﹒１％，主板成交逾１０１５億元。



＊國壽半年純利跌，持股遠洋惹關注＊



中國國壽（０２６２８）公布，受會計準則變動及權益市場持續震盪的共同影響，上半年純

利３６１﹒５億元人民幣，按年跌８％，上半年總投資收益率３﹒３３％，總投資收益

９１３﹒７億元人民幣。

市場關注內房爆雷，持有遠洋（０３３７７）近３成股份的國壽如何避險，總裁趙國棟回應

，會督促遠洋竭盡所能平穩經營和化解風險，又認同遠洋「保交樓、保民生、保穩定」工作，惟

沒有回應會否減持遠洋。

國壽副總裁劉暉表示，集團在房企全口徑持有的敞口有限，當中涉及房企股票敞口佔總資產

不到０﹒４％，內房債券敞口比例低於０﹒２％。另持有不動產資產的敞口，包括投資型與自用

型不動產，佔比低於３％，均為成熟的商業地產。

大摩認為，國壽上半年純利略低於該行預期，其第二季度盈利下降６３％，無論是在新舊會

計準則下，其盈利也出現了更大的波動。該行指，國壽承保業務依然表現不錯，代理人業務穩定

，首年保費利潤率大致持平，予Ｈ股目標價２０港元及「增持」評級。摩通則指，國壽主要指標

均有改善跡象，加上估值吸引，維持其Ｈ股「增持」評級，目標價為１８港元。中金則下調國壽

Ｈ股目標價１６％至１７﹒９港元。

國壽年初至今股價累跌１６％，跑輸恒指１０％的跌幅，今日績後升０﹒８８％，報

１１﹒４港元，Ａ股收報３４﹒７２人民幣，跌０﹒８％。



＊新基建還是鐵公基，新發專項債往何處去＊



官媒《上海證券報》報道，多地近日相繼出台加快新基建發展政策舉措，涉及謀劃一批重大

項目，報道引述專家表示，近期專項債加速發行對於基建的拉動作用會有進一步提振，尤其是對

於各地方的新基建項目會有一定的帶動作用，預計今年新基建投資或達２﹒６萬億元至３萬億元

人民幣，整個十四五時期新基建投資規模將超過１５萬億元，是基建整體投資增速和地方經濟轉

型升級的重要組成部分。

河南提出，明確拿出真金白銀對企業、項目、地市等給予獎勵及補貼，同時強化用地、用能

、人才等服務保障，傾力支持新型基礎設施建設；貴州提出加快推進城市公共區域、居住社區充

電基礎設施建設，新能源電動汽車充電保障能力提高到每輛３﹒５千瓦，高速公路服務區充電設

施覆蓋率１００％；福建明確未來三年將適度超前部署創新基礎設施，重點推進戰略前沿技術、

共性技術、關鍵核心技術和顛覆性技術研發。

過去二十年的基建熱潮為中國地方政府帶來大量的債務壓力，市場分析專項債發行所得或將

偏好新基建而非傳統「鐵公基」，一眾基建股今日反見跌浪，中交建（０１８００）急跌

６﹒５％，中鐵建（０１１８６）跌６﹒４％，中鐵（００３９０）挫４﹒６％，中車

（０１７６６）跌２﹒３％。





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