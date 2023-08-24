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AH股新聞

24/08/2023 10:05

《Ａ股焦點》英偉達績勁，概念股先進數通飆１４％，億道信息漲停

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人工智能晶片龍頭廠商英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，又稱輝達）公
布第二季財報，營收１３５﹒１億美元，按季暴增８８％超過預期，數據中心業務營收按年飆
１﹒７倍至１０３﹒２億美元。英偉達更展望第三季營收預估１６０億美元，大幅超過預期的
１２６﹒１億美元。
　　英偉達在美股常規交易時段與盤後股價合計一度大漲１３％，市場受鼓舞，Ａ場英偉達概念
股帶頭升。先進數通（深：３００５４１）飆升１４﹒４％，億道信息（深：００１３１４）漲
停，鼎陽科技（滬：６８８１１２）升５﹒５％，中富通（深：３００５６０）走高４﹒５％，
首都在線（深：３００８４６）升３﹒６％，勝宏科技（深：３００４７６）升２﹒２％，浪潮
信息（深：０００９７７）升１﹒７％。
　　部分生成式ＡＩ概念股亦漲，藍色光標（深：３０００５８）飆７﹒３％，天娛數科
（深：００２３５４）升４﹒４％，首都在線（深：３００８４６）升４％，新國都
（深：３００１３０）升３﹒２％，值得買（深：３００７８５）揚３﹒１％。
　　值得留意，美國將升級中國人工智能監管措施，英偉達高管在第二季財報線上投資者交流會
上就此回應，預計該額外出口限制措施不會立即對數據中心ＧＰＵ財務業績產生實質性的影響；
但如果長期向中國銷售數據中心ＧＰＵ的禁令限制一旦實施，將導致英偉達產業失去在全球最大
市場之一競爭和領先的機會。當前，來自中國的數據中心需求在該業務收入佔比達到２０％－
２５％，創下歷史新高。（ｅｙ）

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