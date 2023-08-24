《經濟通通訊社２４日專訊》據媒體統計，昨日２１時以來，至少已有陽光電源
（深：３００２７４）、長春高新（深：０００６６１）、欣旺達（深：３００２０７）、斯迪
克（深：３００８０６）、可孚醫療（深：３０１０８７）、天宜上佳（滬：６８８０３３）、
貝泰妮（深：３００９５７）、中科創達（深：３００４９６）、普瑞眼科
（深：３０１２３９）、捷佳偉創（深：３００７２４）、彩訊股份（深：３００６３４）等
１１家Ａ股公司發布回購股份的相關公告。
＊天齊鋰業、華僑城等承諾不減持＊
與此同時，新和成（深：００２００１）、力星股份（深：３００４２１）、欣旺達、北京
君正（深：３００２２３）、鼎龍股份（深：３０００５４）、中密控股（深：３００４７０）
、泰達股份（深：０００６５２）、德方納米（深：３００７６９）、傑瑞股份
（深：００２３５３）、深信服（深：３００４５４）、當升科技（深：３０００７３）、網宿
科技（深：３０００１７）、魯泰Ａ（深：０００７２６）、天齊鋰業（深：００２４６６）、
宋城演藝（深：３００１４４）、長川科技（深：３００６０４）、中國鐵物
（深：０００９２７）、柳工（深：０００５３８）、石基信息（深：００２１５３）、愛爾眼
科（深：３０００１５）、天山股份（深：０００８７７）、華僑城Ａ（深：００００６９）等
２２家Ａ股公司發布關於相關股東承諾不減持公司股份的公告。（ｌｃ）
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