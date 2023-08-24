《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市昨日受外資離場拖累繼續急跌，今早則小幅高開，昨

晚再有逾三十家公司公布回購股份或承諾不減持Ａ股，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２４％

，報３０８５﹒９１點，深成指高開０﹒５％，創業板指高開０﹒５７％。

人工智能晶片龍頭廠商英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，又稱輝達）公布第二季財報，營收

１３５﹒１億美元，按季暴增８８％超過預期，數據中心業務營收按年飆１﹒７倍至１０３﹒２

億美元。英偉達更展望第三季營收預估１６０億美元，大幅超過預期的１２６﹒１億美元。英偉

達在美股常規交易時段與盤後股價合計一度大漲１３％，市場受鼓舞，Ａ場輝達概念股帶頭高開

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官媒《上海證券報》報道，多地近日相繼出台加快新基建發展政策舉措，涉及謀劃一批重大

項目，報道引述專家表示，預計今年新基建投資或達２﹒６萬億元至３萬億元（人民幣．下同）

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人民銀行今日進行６１０億元７天期逆回購，今日淨回籠１０７０億元。

中國國家主席習近平繼續在南非出席金磚國家領導人會議，他致辭時表示，金磚國家要拓展

政治安全合作，維護和平安寧，並指金磚國家要在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，並在重

大國際和地區問題上加強協調，國家之間不應拉幫結派，反對脫勾斷鏈與經濟脅迫。習近平又表

示，金磚國家應加速擴容進程，「讓更多國家加入到金磚大家庭」。（ｅｙ）

