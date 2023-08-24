《經濟通通訊社２４日專訊》昨晚（２３日）再有逾三十家公司公布回購股份或承諾不減持

Ａ股，今早外資淨流出趨勢終於被逆轉，基建、地產等板塊跌幅居前，拖累滬綜指高開後倒跌，

但在通信設備、白酒、券商、半導體等板塊刺激下，半日終彈升０﹒４７％，報３０９２﹒８８

點，未摸到三千一關，深成指更漲１﹒１４％，創業板指升１﹒３１％。

兩市半日成交４６９７億元（人民幣．下同），較上日同時段大增１１﹒７％，外資半日循

陸股通淨流入２９億元，有望結束連續第十三日淨流出的最長走資記錄。

中證監副主席李超近日在參加Ｈ股３０周年活動時表示，中證監將持續暢通內地企業境外上

市渠道，優化完善互聯互通機制，進一步便利境外中長期資金入市，加大兩地產品雙向開放力度

。



＊五糧液股東承諾不減持，股價觸底止跌＊



五糧液（深：０００８５８）公告，控股股東宜賓發展及其全資子公司承諾一年內不減持公

司股份的承諾函，以捍衛公司股價，五糧液今早高開後低走，一度跌至１５９﹒２１元的年內新

低，之後隨外資流入Ａ股而觸底反彈，半日升１﹒４％，報１６２﹒２９元。

其他白酒股亦漲，山西汾酒（滬：６００８０９）升３﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升３﹒１％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒３％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒２％。

官媒《上海證券報》引述專家表示，近期專項債加速發行提振各地方的新基建項目，預計今

年新基建投資或達２﹒６萬億元至３萬億元。「鐵公基」擔心被新基建擠壓投資份額，基建股今

早盤中大跌，上海港灣（滬：６０５５９８）、恒尚節能（滬：６０３１３７）跌停，中國交建

（滬：６０１８００）曾跌停半日收跌９﹒５５，中國鐵建（滬：６０１１８６）挫７﹒４％，

中國中鐵（滬：６０１３９０）跌６﹒１％。



＊外資流入，券商走高＊



外資恢復流入Ａ股，券商鬆口氣，華鑫股份（滬：６００６２１）、國盛金控

（深：００２６７０）漲停，中信証券（滬：６０００３０）升３﹒３％，中金公司

（滬：６０１９９５）升３﹒２％，東方財富（深：３０００５９）走高２﹒９％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２％。（ｅｙ）

