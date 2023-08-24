《經濟通通訊社２４日專訊》外資今日通過陸股通淨流入３２﹒３３億元（人民幣．下同）

，結束連續１３日淨流出的歷史紀錄。在過去１３個交易日累計外資淨流出７１５﹒８８億元，

讓內地投資界人士「咬牙切齒」，今日走資情況終現緩解，讓市場鬆一口氣。

白酒、券商等板塊顯著拉漲，惟基建、地產、能源股跌幅居前，滬市全日呈好淡爭持格局，

滬綜指在三千一上下浮動，最終全日收升０﹒１２％，報３０８２﹒２４點，而科技股帶動深市

向好，深成指升１﹒０２％，從２０２２年４月以來低位反彈，創業板指更漲１﹒２６％。兩市

全日成交７８５７億元，按日增長１１﹒３％。

中證監副主席李超近日在參加Ｈ股３０周年活動時表示，中證監將持續暢通內地企業境外上

市渠道，優化完善互聯互通機制，進一步便利境外中長期資金入市，加大兩地產品雙向開放力度

。



＊Ａ股終喘定，券商很歡喜＊



五糧液（深：０００８５８）公告，控股股東宜賓發展及其全資子公司承諾一年內不減持公

司股份的承諾函，以捍衛公司股價，五糧液今早高開後低走，一度跌至１５９﹒２１元的年內新

低，之後隨外資流入Ａ股而觸底反彈，全日升１﹒４％，報１６２﹒２６元。

其他白酒股亦漲，瀘州老窖（深：０００５６８）漲３﹒９％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升３﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）升３﹒２％，股王貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒４％。

Ａ股成交量上升，北上資金結束連續淨流出，券商股亦抽升，國盛金控

（深：００２６７０）漲停，華鑫股份（滬：６００６２１）升５﹒４％，國金證券

（滬：６００１０９）升３﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）走高３﹒３％，中金公司

（滬：６０１９９５）升２﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）升１﹒８％，中信建投

（滬：６０１０６６）升１﹒２％。



＊「鐵公基」落寞，中交建Ａ跌停＊



人工智能晶片龍頭廠商英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，又稱輝達）公布第二季財報強勁，營收

１３５﹒１億美元，按季暴增８８％超過預期，更展望第三季營收預估１６０億美元，大幅超過

預期的１２６﹒１億美元。英偉達概念股拉漲，億道信息（深：００１３１４）漲停，先進數通

（深：３００５４１）升７﹒４％，鼎陽科技（滬：６８８１１２）升５﹒８％，勝宏科技

（深：３００４７６）升５％，中電港（深：００１２８７）走高３﹒５％。

官媒《上海證券報》引述專家表示，近期專項債加速發行提振各地方的新基建項目，預計今

年新基建投資或達２﹒６萬億元至３萬億元。「鐵公基」擔心被新基建擠壓投資份額，基建股今

早盤中大跌，中國交建（滬：６０１８００）、上海港灣（滬：６０５５９８）、恒尚節能

（滬：６０３１３７）跌停，中國鐵建（滬：６０１１８６）挫９﹒９％逼近跌停，中國中鐵

（滬：６０１３９０）瀉９﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３７２３﹒４３ ＋０﹒７２

上證綜合指數 ３０８２﹒２４ ＋０﹒１２ ３３２４﹒４８

上證Ａ股指數 ３２３１﹒３１ ＋０﹒１３

深證成份指數 １０２５６﹒１９ ＋１﹒０２ ４５０５﹒８２

深圳創業板指數 ２０６４﹒５７ ＋１﹒２６

上證Ｂ股指數 ２５６﹒５５ －０﹒４２ ０﹒１２

深證Ｂ股指數 １１３８﹒４８ ＋０﹒３２ ０﹒４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

