《經濟通通訊社２４日專訊》外資今日通過陸股通淨流入３２﹒３３億元（人民幣．下同）
，結束連續１３日淨流出的歷史紀錄。在過去１３個交易日累計外資淨流出７１５﹒８８億元，
讓內地投資界人士「咬牙切齒」，今日走資情況終現緩解，讓市場鬆一口氣。
白酒、券商等板塊顯著拉漲，惟基建、地產、能源股跌幅居前，滬市全日呈好淡爭持格局，
滬綜指在三千一上下浮動，最終全日收升０﹒１２％，報３０８２﹒２４點，而科技股帶動深市
向好，深成指升１﹒０２％，從２０２２年４月以來低位反彈，創業板指更漲１﹒２６％。兩市
全日成交７８５７億元，按日增長１１﹒３％。
中證監副主席李超近日在參加Ｈ股３０周年活動時表示，中證監將持續暢通內地企業境外上
市渠道，優化完善互聯互通機制，進一步便利境外中長期資金入市，加大兩地產品雙向開放力度
。
＊Ａ股終喘定，券商很歡喜＊
五糧液（深：０００８５８）公告，控股股東宜賓發展及其全資子公司承諾一年內不減持公
司股份的承諾函，以捍衛公司股價，五糧液今早高開後低走，一度跌至１５９﹒２１元的年內新
低，之後隨外資流入Ａ股而觸底反彈，全日升１﹒４％，報１６２﹒２６元。
其他白酒股亦漲，瀘州老窖（深：０００５６８）漲３﹒９％，山西汾酒
（滬：６００８０９）升３﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）升３﹒２％，股王貴州茅台
（滬：６００５１９）升２﹒４％。
Ａ股成交量上升，北上資金結束連續淨流出，券商股亦抽升，國盛金控
（深：００２６７０）漲停，華鑫股份（滬：６００６２１）升５﹒４％，國金證券
（滬：６００１０９）升３﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）走高３﹒３％，中金公司
（滬：６０１９９５）升２﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）升１﹒８％，中信建投
（滬：６０１０６６）升１﹒２％。
＊「鐵公基」落寞，中交建Ａ跌停＊
人工智能晶片龍頭廠商英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，又稱輝達）公布第二季財報強勁，營收
１３５﹒１億美元，按季暴增８８％超過預期，更展望第三季營收預估１６０億美元，大幅超過
預期的１２６﹒１億美元。英偉達概念股拉漲，億道信息（深：００１３１４）漲停，先進數通
（深：３００５４１）升７﹒４％，鼎陽科技（滬：６８８１１２）升５﹒８％，勝宏科技
（深：３００４７６）升５％，中電港（深：００１２８７）走高３﹒５％。
官媒《上海證券報》引述專家表示，近期專項債加速發行提振各地方的新基建項目，預計今
年新基建投資或達２﹒６萬億元至３萬億元。「鐵公基」擔心被新基建擠壓投資份額，基建股今
早盤中大跌，中國交建（滬：６０１８００）、上海港灣（滬：６０５５９８）、恒尚節能
（滬：６０３１３７）跌停，中國鐵建（滬：６０１１８６）挫９﹒９％逼近跌停，中國中鐵
（滬：６０１３９０）瀉９﹒２％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３７２３﹒４３ ＋０﹒７２
上證綜合指數 ３０８２﹒２４ ＋０﹒１２ ３３２４﹒４８
上證Ａ股指數 ３２３１﹒３１ ＋０﹒１３
深證成份指數 １０２５６﹒１９ ＋１﹒０２ ４５０５﹒８２
深圳創業板指數 ２０６４﹒５７ ＋１﹒２６
上證Ｂ股指數 ２５６﹒５５ －０﹒４２ ０﹒１２
深證Ｂ股指數 １１３８﹒４８ ＋０﹒３２ ０﹒４３
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