《經濟通通訊社２４日專訊》中國國家主席習近平繼續在南非出席金磚國家領導人會議，外

長王毅和中央辦公廳主任蔡奇等中方官員代表都有列席。他抵達會場先與南非總統拉馬福薩握手

合照，之後亦有與巴西總統盧拉、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫羅夫握手合照。

五位金磚國家領導人先後致辭，包括以視像形式講話的俄羅斯總統普京。習近平在致辭時表

示，金磚國家要拓展政治安全合作，維護和平安寧：「當前冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴

峻，金磚國家要堅持和平發展的大方向，鞏固金磚國家戰略夥伴關係；要用好金磚國家外長會、

安全事務高級代表會議等機制。」

習近平稱，金磚國家要在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，並在重大國際和地區問題上

加強協調。他又強調國家之間不應拉幫結派，將自己的家法幫規包裝成國際規則，支持並加強以

世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對小圈子、小集團等，反對脫勾斷鏈與經濟脅迫。

英國《金融時報》此前報道，中國希望通過參加今次金磚國家峰會，擴大金磚國家規模，推

動新興市場國家加入，並抗衡以美國為首的七國集團（Ｇ７）。



＊習近平稱反對外部干涉和封鎖古巴＊



習近平在金磚國家峰會期間領導人會晤期間會見古巴國家主席迪亞斯卡內爾。習近平說，中

方願同古巴不斷深化政治互信，拓展務實合作，密切戰略協作，推動兩黨兩國特殊友好關係不斷

得到新發展。他說，中方高度讚賞古巴在涉及中國核心利益問題上始終堅定支持中方，將繼續堅

定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖，並盡力為古巴經濟社會發展提供支持。

（ｅｙ）

