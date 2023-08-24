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AH股新聞

24/08/2023 15:58

《中國要聞》北京發出「騰退令」，多個園區被逼遷商戶不獲賠償

　　《經濟通通訊社２４日專訊》北京市於２０１４年宣布調整疏解非首都核心功能，並在
２０１７年集中清理整治群租房，大量外來務工人員在清退行動中失去居所，被迫離開北京，更
引發民間對「北京清退低端人口」的爭論。據多方報道，本月初北京向多個園區發出「騰退令」
，要求園區「無條件配合」，將區內所有企業騰退清空，駐園企業遭重大損失但不獲賠償，不少
員工或將突然失業。
　　北京騰退運動進入公眾視線，是從銘基國際創意公園月初因「違建」問題遭要求騰退開始的
，但媒體發現這並不是單一事件。據內媒《財新》報道，北京今次進行的騰退運動涉及大半個北
京城，包括朝陽區高碑店鄉、平房鄉和昌平等，市內多家園區都收到類似的「騰退通知書」，要
求園區清退所有租賃單位。
　　據《財新》分析，騰退運動源自２０２１年２月北京市委通過的《創建「基本無違法建設區
」三年行動計劃》，該三年計劃要求以攻堅整治為出發點，實現全市創建「基本無違法建設區」
，自今年開始，北京朝陽區、昌平區、通州區等多地政府陸續發布公示，提出要創建「基本無違
法建設區」，進行持續清理。
　
＊園區突清退無情講，有企業千萬裝修費泡湯＊
　
　　根據《北京日報》報道，銘基創意園於本月３日收到一份來自管理單位大黃莊綠化隊的騰退
通知書，指出該園區屬於北京五環內非建設空間，需要疏解騰退，要求區內所有企業商戶「無條
件配合」，在一周內騰退清空，並將園區交還給該單位。通知書更強硬指出，如果企業未在限期
內搬離，則視為放棄房屋內外設備、家具、電器等相關物品的所有權。
　　銘基創意園至今營運近十年，園區佔地３０畝，駐園企業近８０家，多數為文化、傳媒、科
技公司。據《財新》指，駐園企業損失預計在數萬至上千萬元（人民幣．下同）不等，有企業單
單是裝修費就花了一千萬元，而為了配合騰退令，企業還要支付高昂成本拆除及運輸大型設施，
而且在短時間內也很難找到下一家可供租賃的場地，然而有商戶表示沒有獲得任何賠償，除了園
區退還的租金和押金之外，其他「甚麼都沒有」。
　　銘基創意園產權屬北京市朝陽區園林綠化局，由大黃莊綠化隊管理，而就連發出騰退通知的
大黃莊綠化隊，本身也是運動中被騰退的主體之一。據報銘基創意園管理層曾向政府發信求助，
稱望相關部門落實中央保護民企精神，以免引發群體性事件，但仍然無法避免被拆除的命運。
　　銘基創意園的土地用途為林地、綠地，且園區沒有相關的房產規劃手續，所以被認定是「五
環內非建設空間」，不過有區內企業堅持不解約，質疑朝陽區園林綠化局在不合規、不合法的情
況下建立園區，屬於合同欺詐；亦有外界指出，園區所在土地本身就有房子，後來發展成燈具城
，最後改建成企業園區，但當局突然就以「五環內非建設空間」的新詞要求園區騰退，質疑應諮
詢市場意見。（ｅｙ）

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