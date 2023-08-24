《經濟通通訊社２４日專訊》北京市於２０１４年宣布調整疏解非首都核心功能，並在

２０１７年集中清理整治群租房，大量外來務工人員在清退行動中失去居所，被迫離開北京，更

引發民間對「北京清退低端人口」的爭論。據多方報道，本月初北京向多個園區發出「騰退令」

，要求園區「無條件配合」，將區內所有企業騰退清空，駐園企業遭重大損失但不獲賠償，不少

員工或將突然失業。

北京騰退運動進入公眾視線，是從銘基國際創意公園月初因「違建」問題遭要求騰退開始的

，但媒體發現這並不是單一事件。據內媒《財新》報道，北京今次進行的騰退運動涉及大半個北

京城，包括朝陽區高碑店鄉、平房鄉和昌平等，市內多家園區都收到類似的「騰退通知書」，要

求園區清退所有租賃單位。

據《財新》分析，騰退運動源自２０２１年２月北京市委通過的《創建「基本無違法建設區

」三年行動計劃》，該三年計劃要求以攻堅整治為出發點，實現全市創建「基本無違法建設區」

，自今年開始，北京朝陽區、昌平區、通州區等多地政府陸續發布公示，提出要創建「基本無違

法建設區」，進行持續清理。



＊園區突清退無情講，有企業千萬裝修費泡湯＊



根據《北京日報》報道，銘基創意園於本月３日收到一份來自管理單位大黃莊綠化隊的騰退

通知書，指出該園區屬於北京五環內非建設空間，需要疏解騰退，要求區內所有企業商戶「無條

件配合」，在一周內騰退清空，並將園區交還給該單位。通知書更強硬指出，如果企業未在限期

內搬離，則視為放棄房屋內外設備、家具、電器等相關物品的所有權。

銘基創意園至今營運近十年，園區佔地３０畝，駐園企業近８０家，多數為文化、傳媒、科

技公司。據《財新》指，駐園企業損失預計在數萬至上千萬元（人民幣．下同）不等，有企業單

單是裝修費就花了一千萬元，而為了配合騰退令，企業還要支付高昂成本拆除及運輸大型設施，

而且在短時間內也很難找到下一家可供租賃的場地，然而有商戶表示沒有獲得任何賠償，除了園

區退還的租金和押金之外，其他「甚麼都沒有」。

銘基創意園產權屬北京市朝陽區園林綠化局，由大黃莊綠化隊管理，而就連發出騰退通知的

大黃莊綠化隊，本身也是運動中被騰退的主體之一。據報銘基創意園管理層曾向政府發信求助，

稱望相關部門落實中央保護民企精神，以免引發群體性事件，但仍然無法避免被拆除的命運。

銘基創意園的土地用途為林地、綠地，且園區沒有相關的房產規劃手續，所以被認定是「五

環內非建設空間」，不過有區內企業堅持不解約，質疑朝陽區園林綠化局在不合規、不合法的情

況下建立園區，屬於合同欺詐；亦有外界指出，園區所在土地本身就有房子，後來發展成燈具城

，最後改建成企業園區，但當局突然就以「五環內非建設空間」的新詞要求園區騰退，質疑應諮

詢市場意見。（ｅｙ）

