《經濟通通訊社２４日專訊》小米集團（０１８１０）造車有重大進展，傳已經獲得國家發

改委批准造車，小米汽車科技有限公司更於近日登記備案「ｘｉａｏｍｉｅｖ﹒ｃｏｍ」網站域

名，小米方面對造車消息暫未置評。內媒《新浪科技》引述小米供應商透露，今年８月起，小米

汽車工廠開始招聘工人，包括塗裝操作工、電池車間操作工等多個崗位，月薪４３００－

５５００元人民幣，五天８小時工作制，加班費另計，提供五險一金；食宿全免，班車免費。目

前缺口超過１００人，而且招聘流程十分快速。

另據透露，此次招聘的是小米汽車位於北京亦莊的工廠。小米汽車分兩期建設整車工廠，工

廠累計年產量預計為３０萬輛，一期和二期的產能均為１５萬輛。今年６月，該工廠第一期正式

通過竣工驗收。根據小米此前透露的時間表，小米汽車將於明年上半年量產。

企業在內地生產汽車需要政府批准，但由於中國已不再新增造車資質，「無牌」成了小米造

車的最大困難，此前曾傳小米將從已經破產的寶沃汽車處繼承造車資質，但在寶沃汽車申請註銷

汽車生產資質後，外界分析除非小米獲得政府「特批」，否則無法取得新能源汽車賽道的入場券

。（ｓｌ、ｅｙ）

