《經濟通通訊社２４日專訊》平安集團內訌一事引起市場關注。平安建設集團（平安建設）

近日控訴旗下杭州平康建設有限公司（杭州平康）１﹒８億元（人民幣．下同）資金，遭原財務

總監蘇某強擅自集合到杭州平康名下的平安銀行帳戶，目的是讓平安銀行兄弟公司平安建設投資

有限公司（平安建投）成功向法院申請凍結，惟這筆資金是「上百個項目、上千家供應商、上萬

名民工的血汗錢」；蘇某強轉移資金後「失聯」，平安銀行卻多番無理拒絕公司取回該筆資金的

申請。

不過，據《上海證券報》報道，事件其實牽涉平安建設大股東鯤鵬控股及第二大股東平安建

投的股權糾紛。平安建投則回應稱，鯤鵬控股通過平安建設官方微信帳號發布有關此事的內容歪

曲事實、誤導市場和公眾。

報道引述平安建投方面指出，平安建投因業務發展需要，２０２０年９月入股鯤鵬控股旗下

鯤鵬建設後，持有鯤鵬建設４８％股權，而鯤鵬建設後來更名為「平安建設」。基於市場環境變

化及戰略調整，平安建投於２０２２年７月向持有平安建設４９％股權的鯤鵬控股提出股權退出

計劃，但雙方一直未就退出價格等條件達成一致。



＊平安建投：將繼續訴訟收回平安建設品牌授權＊



及後鯤鵬控股實控人、平安建設總經理毛晨陽違反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建

投委派的管理幹部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項。毛晨陽近期還通過掌控平安建設的

公章、證照，在平安建設股權結構並未改變的情況下，擅自變更杭州平康法定代表人及財務負責

人，注銷蘇某強所持帳戶印鑒，試圖非法轉移、非法佔有杭州平康在平安銀行杭州分行帳戶的

１﹒８億元資金，並在蘇某強不知情且未經董事會決策的情況下，解除其勞動合同及總會計師職

務。

平安建投表示，下一步會針對平安建設有違合資公司投資協議及公司治理程序的做法，向司

法部門繼續提起訴訟，收回對平安建設的品牌授權，依法合規推進股權退出工作。（ｓｌ）



