《經濟通通訊社２４日專訊》官媒《證券時報》引述券商投行人士表示，在當前二級市場震

蕩加大的背景下，ＩＰＯ和再融資的審核有放緩趨勢，尤其是部分行業的審核速度減緩較為明顯

；監管部門會結合企業所在行業、融資情況來綜合判斷融資的必要性。報道引述華泰證券認為，

ＩＰＯ節奏放緩對資金面起到積極作用，存量博弈環境下有利於緩解資金面壓力，當前時間點，

ＩＰＯ放緩有助於讓股市「休養生息」。

針對近期市場普遍關注的再融資暫停、ＩＰＯ放緩問題，證監會相關負責人曾在上周五

（１８日）表示，要統籌好一二級市場平衡，合理把握ＩＰＯ、再融資節奏，完善一二級市場逆

周期調節。

據Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，截至８月２２日，今年以來ＩＰＯ數量、ＩＰＯ融資額均較去年

同期有所下降。其中，滬深兩市ＩＰＯ數量為１８３家，低於去年同期的２２４家；ＩＰＯ融資

額２８６９億元（人民幣．下同），較去年同期的４１８２億元減少３１﹒４％。

單從８月融資額來看，截至８月２２日，ＩＰＯ融資４８２億元，較去年同期的７００多億

元明顯縮水；再融資金額更較去年同期減少三分二。此外，本周Ａ股市場僅有３隻新股宣布啟動

發行，此前兩周分別是７隻和５隻，新股發行數量連續下降。



＊滬深兩市新受理再融資項目集中在硬科技行業＊



另據統計，７月以來，共有２５家公司接受上市委審核，遠低於６月的５４家，也低於上半

年的每月平均水平（３４﹒５家）。而在６月ＩＰＯ申報高峰過後，７月僅北交所新增１家

ＩＰＯ申報企業，滬深交易所均為零申報。

再融資方面，７月以來，滬深兩市共有１５單再融資項目終止審核，佔今年以來終止數量的

近一半，其中部分終止公司存在破發情形。從滬深交易所官網和上市公司公告來看，滬深兩市仍

有新受理的再融資項目，其中滬市主板新增１單，科創板新增３單；深市主板新增２單，創業板

新增４單。從行業上看，這些公司「硬科技」成色明顯，集中在集成電路、電力設備、高端裝備

等行業。（ｓｌ）

