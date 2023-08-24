《經濟通通訊社２４日專訊》廣東珠海一樓盤被指「打響五折賣房第一槍」，卻獲官方澄清

只是備案價格兩年兩度下調而非實際有折扣。內媒《經濟觀察網》發表評論文章，指該樓盤降價

推盤是事實，且很多地方的房價「限跌」政策口徑都正在放鬆，從當前形勢看，放開「限跌」已

是箭在弦上，不得不發。

文章認為，房價有漲有跌，原本很正常。２０２１年出現的「限跌令」，奉行的是「穩」字

訣，是穩樓市的大招。但歸根究底，「限跌」非但難以阻止房價下跌、避免買地收入下滑，還會

以「人為遏制需求－增加購房人負擔－降低樓市流動性－影響房企資金回籠－加快房企暴雷速度

」的鏈式反應，阻斷供需的動態平衡，損害樓市的長期穩定。如今「限跌」的做法更是不合時宜

，因為目前樓市的主要問題已不是過熱，而是過冷。強行「限跌」可能適得其反。



＊鬆開限跌不是「救市」而是「政策糾偏」＊



文章認為，若說「三支利箭」從信貸、債券、股權三大融資政策上給房企支持是「輸氧」，

那麼放開以「限跌」為典型的強干預式限制性措施，就是讓房企能更自主地呼吸。將「限跌」該

鬆開就鬆開，不是「救」而是「糾」，也就是政策糾偏。樓市冷熱固然受制於市場周期性規律，

但至少不該用非市場化的政策限制為樓市流動性「添堵」。將那些短期措施長期化，帶來的只會

是供需的扭曲、樓市的畸形。對公眾特別是購房者而言，也需要打破房子只漲不跌的預期，學會

消化和接受「房價有漲必有跌」的規律。（ｓｌ）

