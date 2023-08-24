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AH股新聞

24/08/2023 13:20

【ＦＯＣＵＳ】頭號ＡＩ「軍火商」，英偉達領風騷

　　【ＦＯＣＵＳ】ＡＩ一出，誰與爭鋒。５月語驚四座的「老黃（黃仁勛）」，借英偉達
（Ｎｖｉｄｉａ）最新業績揭盅，證實之前「１１０億美元」的預測實屬保守。乘著第二季按年
飆升１７１％的１３５﹒１億美元營收、第三季１６０億美元（上下浮動２％）營收預測的東風
，公司股價周三（２３日）盤後一舉突破５００美元大關，獨自憔悴的或只剩從去年底起清倉式
減持的「木頭姐」。
　
＊年初至今升２２２％，木頭姐黯然＊
　
　　２０２３開年至今風頭最勁的股票，非有「頭號ＡＩ軍火商」之稱的黃仁勛領銜的英偉達莫
屬。截至隔夜收市，累計漲幅２２２％，市值穩坐第五把交椅（１﹒１６萬億美元）。一股風行
，帶動美股人工智能概念相關股票，年初至今同跑贏標普５００指數６２個百分點。
　　儘管市盈率高達近２４５倍，但黃仁勛斷定「我們正處於一個新的計算時代」以及「運用生
成式人工智能的競賽已經開始」，足證英偉達業績、股價雙雙爆發式增長未到盡頭。２月曾形容
該股「估值太高」的「木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ）」，旗下方舟系列基金最新僅持有英
偉達約１０萬股，遠低於去年１０月的１３０萬股。
　　何解英偉達高估值下升勢仍不可阻擋？玄機指向爆炸性需求。看看其核心業務「數據中心」
收入，第二季井噴至１０﹒３億美元，幾乎相當於去年首三季的總和；公司據報擬將旗艦產品
Ｈ１００　ＧＰＵ明年的出貨量提升至少三倍至１５０萬顆。
　
＊數據中心轉型，需求勢未見頂＊
　
　　勿小看此款被稱為「人工智能工廠引擎」的晶片，寬度不及瑞士軍刀大小，卻雲集８００億
個晶體管，從ＣｈａｔＧＰＴ到亞馬遜╱谷歌╱微軟的雲，從戴爾到聯想，全部建基於此。作為
ＡＩ基礎架構的ＤＧＸ　Ｈ１００系統，每台包含８顆Ｈ１００　ＧＰＵ，晶體管總數更高達近
萬億。
　　正正因為此，即使後來者眾多，包括老牌Ｉｎｔｅｌ、ＡＭＤ斥資數十億美元研發直追，亞
馬遜、谷歌躍躍欲試自家造，初創公司Ｔｅｎｓｔｏｒｒｅｎｔ、ＳｉＭａ﹒ａｉ等大手募資，
但Ｎｖｉｄｉａ的業界霸主地位料暫無人能撼，何況其僅二季度的研發支出就達２０億美元。
　　對於人工智能的下一步，黃仁勛就指，全球價值萬億美元的數據中心，正在向加速計算
（ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ）和生成式人工智能（ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ
　ＡＩ）轉型。無獨有偶，北約３月發表的《未來十年（２０２３－２０４３）科技趨勢》將人
工智能列為九大優先技術創新領域之首，並特別強調兩大發展方向－－利用數據和統計學的機器
學習，以及基於算法和生物學神經網絡的深度學習。由此可見，人工智能晶片行業市場規模遠未
到頂。

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