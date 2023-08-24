《經濟通通訊社２４日專訊》中國證監會早前宣布指導滬深及北京證券交易所自８月２８日

（下周一）起進一步降低證券交易經手費後，多家券商據報接到監管通知，要求加緊制定交易經

手費調降方案及系統調試工作，確保２８日正式實施。國泰君安（０２６１１）

（滬：６０１２１１）、中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）今日相繼發布告知函，

將投資者交易佣金下調０﹒００１４６％。

據中證監指導，滬深交易所將Ａ股、Ｂ股證券交易經手費，從按成交金額的

０﹒００４８７％雙向收取，下調為按成交金額的０﹒００３４１％雙向收取，降幅達３０％。

北交所由按成交金額的０﹒０２５％雙邊收取下調至按成交金額的０﹒０１２５％雙邊收取。

根據國泰君安的告知函，今次佣金調整範圍為公司所有普通和信用資金帳戶，滬深交易所Ａ

股、Ｂ股、存托憑證的證券交易佣金率將在原有基礎上統一下調０﹒００１４６％，北交所證券

交易經手費由「按成交金額的０﹒０２５％雙邊收取」下調至「按成交金額的０﹒０１２５％雙

邊收取」，調整標準自２８日起實施。

中信証券亦表示，２８日起將對存量投資者交易佣金（含規費，下同）統一下調，其中滬深

交易所，涉及Ａ股、Ｂ股、存托憑證品種的交易佣金，將在投資者原有佣金基礎上統一下調

０﹒００１４６％；滬深Ａ股、滬市Ｂ股大宗交易佣金將在投資者原有佣金基礎上統一下調

０﹒００１０２２％，深圳Ｂ股大宗交易將在投資者原有佣金基礎上統一下調０﹒０００７３％

；北交所普通股、優先股交易佣金將在投資者原有佣金基礎上統一下調０﹒０１２５％。

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