《經濟通通訊社２４日專訊》日本今日中午１２時開始將福島核污水排海，周邊國家和地區

都相當擔心食鹽和海鮮遭受污染，其中南韓６月已經掀起「搶鹽潮」，海鹽價飆升四成。內地民

眾今日也開始搶購食鹽，多個生鮮電商平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。福建

福州都有永輝等大型超市一些分店食鹽賣斷貨；揚州的大潤發也出現搶鹽人潮，部分品牌食鹽的

貨架被一掃而空。



＊官方籲理性買鹽，鹽業協會稱食鹽主要成份是井鹽＊



廣東鹽業集團負責人表示，目前，省、市兩級食鹽政府儲備量和企業社會責任儲備共

１０﹒８萬噸，百分百覆蓋全省各市縣行政區域，能迅速及時響應，保障食鹽充足供應。市民不

必恐慌，更不必效仿「囤鹽」。福州市商務局則強調食用鹽貨源充足，提醒市民按需要理性購買

食鹽，不信謠、不傳謠，而該局將繼續全力做好保供穩價工作。

揚州的超市銷售人員指出，揚州市場上在售食鹽大部分都是井鹽，而國人食用的食鹽大部分

也是井鹽，因此市民無需過度恐慌，更沒有必要囤鹽。

中國鹽業協會執行理事長王小青亦表示，中國有嚴格的食品安全規定，國內的產鹽量也滿足

需求，所以不建議效仿韓國民眾囤鹽。中國生產食鹽使用的原料有海鹽、井礦鹽、湖鹽，其構成

比例分別為２２％，６１％，１７％。（ｓｌ）

