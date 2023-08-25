《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中證監召開全國社保基金理事會和部分大

型銀行保險機構主要負責人座談會，中證監主席易會滿，金融監管總局副局長叢林出席會議並講

話。會議分析當前資本市場形勢，就共同引導更多中長期資金入市、推進中國特色現代資本市場

建設等問題進行了深入交流探討。中證監將認真研究相關機構提出的意見建議，主動加強與有關

部門的政策協同，共同為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更加

有力的支持保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。



＊推動建立三年以上的長周期考核機制，提高權益投資規模和比重＊



會議提出，在國內經濟轉型升級、金融市場改革深入推進、長期利率中樞下移的新形勢下，

養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資正當其時。各類機構要提高對

中長期資金屬性和責任的認識，堅持從戰略高度看待和重視權益投資，不斷加強投研能力建設，

壯大投資人才隊伍，建立健全投資管理體系，推動建立三年以上的長周期考核機制，著力提高權

益投資規模和比重。

參會機構一致表示，將更好發揮中長期資金的市場穩定器和經濟發展助推器作用，正確看待

市場短期波動，把握長期向好的大勢，強化逆周期布局，加大權益類資產配置，用實際行動引領

長期投資、價值投資、穩健投資，努力實現服務高質量發展、客戶資產保值增值、機構自身長期

健康發展的更好統一。

會議認為，當前中國經濟正處於疫情後穩定恢復和實現高質量發展的關鍵時期，居民財富管

理、資產配置和養老投資需求不斷增加，中長期資金參與資本市場改革發展面臨著難得機遇。

