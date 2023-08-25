《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上期所子公司上海國際能源交易中心今日
宣布，自９月４日（星期一）收市結算時起，對國際銅、２０號膠、原油、低硫燃料油等４個品
種期貨合約的套期保值交易保證金比例調整為漲跌停板幅度加一個百分點，較調整前的套期保值
交易保證金比例優惠一個百分點。
集運指數（歐線）期貨合約的交易保證金比例不變。
如遇上述交易保證金比例與現行執行的交易保證金比例不同時，則按兩者中比例高的執行。
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
25/08/2023 18:08
《駐滬專電》上期能源調整國際銅等４個品種的交易保證金比例
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上期所子公司上海國際能源交易中心今日
宣布，自９月４日（星期一）收市結算時起，對國際銅、２０號膠、原油、低硫燃料油等４個品
種期貨合約的套期保值交易保證金比例調整為漲跌停板幅度加一個百分點，較調整前的套期保值
交易保證金比例優惠一個百分點。
集運指數（歐線）期貨合約的交易保證金比例不變。
如遇上述交易保證金比例與現行執行的交易保證金比例不同時，則按兩者中比例高的執行。
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
上一篇新聞︰25/08/2023 18:34 《國企紅籌》深高速７月機荷東段日均路費收入錄２０１﹒８萬人幣
25/08/2023 19:47 《國企紅籌》青島港：雲港通２﹒０港口供應鏈綜合服務平台上線
25/08/2023 19:33 《國企紅籌》深高速中期純利升９﹒５％至９﹒３億人幣，不派息
25/08/2023 19:24 《國企紅籌》遼港股份中期純利跌１５％至６﹒３億人幣，不派息
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰