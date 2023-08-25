《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上期所子公司上海國際能源交易中心今日

宣布，自９月４日（星期一）收市結算時起，對國際銅、２０號膠、原油、低硫燃料油等４個品

種期貨合約的套期保值交易保證金比例調整為漲跌停板幅度加一個百分點，較調整前的套期保值

交易保證金比例優惠一個百分點。

集運指數（歐線）期貨合約的交易保證金比例不變。

如遇上述交易保證金比例與現行執行的交易保證金比例不同時，則按兩者中比例高的執行。

