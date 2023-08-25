《經濟通通訊社２５日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，截至

２０２３年６月３０日止中期純利９﹒２９億元（人民幣．下同），按年升９﹒５％，每股基本

盈利３８﹒４分，不派中期息。

期內營業總收入４１﹒２５億元，升０﹒８％。（ｈｐ）



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