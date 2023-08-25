《經濟通通訊社２５日專訊》遼港股份（０２８８０）（滬：６０１８８０）公布，截至

２０２３年６月３０日止中期純利６﹒３１億元（人民幣．下同），按年跌１４﹒９％，每股基

本盈利３分，不派中期息。

期內收入５６﹒５２億元，跌２﹒４％。（ｈｐ）



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